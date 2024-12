Lamborghini Day, cosa è successo in quel di Tokyo

Tokyo si è trasformata in una passerella a cielo aperto per il Lamborghini Day, un evento spettacolare che ha visto sfilare per le strade della capitale giapponese ben 130 esemplari del prestigioso marchio italiano. Il corteo ha preso il via dal Tokyo Prince Hotel, situato nel quartiere di Minato, attraversando alcuni dei luoghi più celebri della città, come Roppongi, Omotesando e Harajuku, prima di approdare al National Stadium di Shinjuku, location d’eccezione che ha ospitato i Giochi Olimpici del 2020.

Stupore e meraviglia per le strade della metropoli per la sfilata delle supercar Lamborghini. L’evento ha raccolto diverse centinaia di partecipanti, tra cui proprietari di Lamborghini, giornalisti e appassionati provenienti da Giappone, Asia ed Europa, creando un’atmosfera che trasudava entusiasmo e ammirazione. Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Lamborghini, ha dato il via alla manifestazione, mettendo al centro l’importanza di questa celebrazione per il marchio a testimonianza della comunità internazionale che sostiene il marchio.

Durante il Lamborghini Day Japan è stata svelata per la prima volta in Asia la Temerario, la nuova supercar ibrida plug-in che rappresenta un passo cruciale nell’evoluzione del brand verso l’elettrificazione. Questo modello, classificato come High Performance Electrified Vehicle (HPEV), è la sintesi perfetta di innovazione tecnologica ed eccellenza stilistica, un momento storico nel percorso del marchio sotto la strategia “Direzione Cor Tauri”.

I partecipanti hanno avuto l’occasione di ammirare una collezione straordinaria che abbraccia decenni di storia automobilistica. Tra i modelli esposti, spiccavano classici senza tempo come la Diablo SE30 Jota, la 400GT e la Jalpa, accompagnati dalle ultime creazioni come la Huracán Sterrato, la Revuelto, e l’Aventador LP 780-4 Ultimae.

Gli esemplari classici, posizionati con cura all’interno del National Stadium, hanno offerto una visione completa della continua evoluzione del design e delle prestazioni Lamborghini. È stato possibile osservare come il marchio abbia attraversato decenni di innovazione e crescita tecnologica sulle quattro ruote, rimanendo fedele allo spirito avanguardistico della Casa automobilistica.

“È incredibile vedere l’entusiasmo e la passione dei nostri clienti e fan giapponesi”, ha dichiarato Winkelmann. “Presentare per la prima volta in Asia la Temerario è un momento speciale per noi. Questa supercar incarna non solo l’innovazione tecnica e stilistica, ma segna anche il completamento della nostra gamma elettrificata. Con questo lancio, Lamborghini si posiziona come il primo marchio di supersportive di lusso a offrire una gamma interamente ibrida”.