Auto fuori produzione ancora vendute nel 2023, i casi più singolari

La vendita di auto fuori produzione non è un evento così raro, ma in alcuni casi rappresenta sicuramente un fatto stravagante. Anche nel 2023 si sono registrati casi del genere, e solitamente si tratta di vetture che erano state mandate in pensione l’anno precedente. Fin qui nulla di nuovo, ma quando si tratta invece di veicoli usciti dal catalogo da ben 8 anni, allora la cosa diventa decisamente singolare.

Venduta e poi addio

Non si conoscono le ragioni per cui un’auto fuori produzione da ben 8 anni possa ancora essere venduta da una concessionaria come modello nuovo (ed è altrettanto singolare che ci siano persone interessate a comprarla, forse per un prezzo particolarmente vantaggioso?). Sicuramente una forte accelerata al pensionamento anticipato la stanno dando anche le auto elettriche, ma questo è un altro discorso. Ciò detto, vediamo quali sono alcuni dei modelli andati da un po’ di tempo in pensione, ma che hanno comunque registrato delle vendite nello scorso anno. Partiamo da un caso meno clamoroso. Stiamo parlando della Acura ILX, macchina giapponese prodotta dal 2012 al 2022. Lo scorso anno ne sono state vendute due unità.

Sempre in pensione dal 2022, ma con un numero di vendite decisamente maggiore, c’è poi la Toyota Avalon. Lo scorso anno sono state vendute 55 unità di questo modello ormai archiviato.

Sicuramente più singolare, ma solo fino a un certo punto, il caso della Dodge Viper, fuori dalla produzione addirittura dal 2017. Anche in questo caso nel 2023 sono state due le macchine vendute. Parliamo quindi di un’auto fuori produzione da ormai 7 anni, eppure in questo caso un po’ di senso la cosa ce l’ha, visto che parliamo di una sportiva davvero speciale, tipologia che spesso le concessionarie conservano proprio perché una vendita per una macchina del genere in fondo è sempre possibile.

Auto fuori produzione, ma ancora vendute

Proseguiamo la nostra carrellata con un’altra Doge, si tratta della Dart. Vettura mandata in pensione addirittura nel 2016, ben 8 anni prima che venissero venduti i tre modelli registrati lo scorso anno. Come siano usciti dalla concessionaria, stavolta, rimane davvero un mistero.

Ancora un sorriso a denti stretti per Acura che ha pizzato anche ben 5 NSX lo scorso anno, e questa la vettura era andata in pensione da appena un annetto, nel 2022. anche in questo caso comunque parliamo di un modello di un certo prestigio e ne risultano ancora altre conservate nelle concessionarie.

La la berlina Hyundai Veloster è un’altra delle vetture uscita dalla produzione nel 2022 dopo essere durata per 11 anni, lo scorso anno però ne sono state venduti 6 modelli.

La Toyota Land Cruiser è un’altra big della quale gli statunitensi stanno sentendo molto la mancanza. Fuori catalogo a partire dal 2021, lo scorso anno le concessionarie ne hanno vendute altre 7 prima di dirle addio per sempre. Forse.

Non potevamo non chiudere questa classifica con la nostra Fiat 500 a gas (che proprio nel 2024 sarà sostituita con un modello elettrico per il mercato a stelle e strisce), la quale si conquista anche il terzo posto per il numero di unità più vendute nel 2023 (parliamo comunque di una manciata di veicoli venduti). Sono in totale 16 le 500 vendute, ma per una macchina che è fuori produzione dal 2016 non è poi così male.

Ls foto di copertina però va decisamente alla Toyota C-HR che quasi fa storia a parte visto che, nonostante sia sparita dalle fabbriche nel 2022, nei 12 mesi scorsi ha venduto ben 777 modelli. Chapeau per questo modello che depone le armi con onore (la potete ammirare nell’immagine di copertina).