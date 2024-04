Chevrolet Corvette ‘Zora’, nuova candidata tra le ZR1 più veloci di sempre

La prossima Chevrolet Corvette ZR1 si prepara a conquistare il titolo di Vette più potente di sempre. Probabilmente, però, non sarà l’unica stella nascente nel panorama delle supercar. La Zora, in arrivo successivamente, potrebbe addirittura spingersi oltre, entrando pienamente di diritto nell’elitario mondo delle hypercar.

La ZR1 del 2025 dovrebbe superare ogni record stabilito da ogni sua antenata, diventando la Corvette più sfrenata di tutti i tempi. Andrà a sostituire la Z06 del 2024 e il brutale V8 da 5,5 litri LT6 da 670 cavalli per il top di gamma.

Dopo la nuova arrivata nel 2025, però, non sarà più il tempo delle ZR1 come le conosciamo. Le prime stime per la Zora, un nome evocativo (omaggio a Zora Arkus-Duntov, ingegnere della prima Corvette e, letteralmente alba, aurora), la collocano ai vertici delle hypercar.

Si prevede che la Chevrolet del futuro, la Zora, supererà i 1.000 cavalli, diventando la Corvette di serie più potente di sempre. Alcune indiscrezioni rivelano che potrebbe raggiungere i 100 km/h in circa 1,9 secondi. Una velocità stupefacente, se pensiamo che la Tesla Model S Plaid, completamente elettrica, raggiunge i 100 km/h nello stesso tempo, in condizioni ideali e predisposte alle migliori prestazioni.

La potenza della Zora dovrebbe derivare da una versione biturbo del V8 da 5,5 litri della Z06, simile a quello che troveremo sulla Chevrolet Corvette ZR1 del 2025. Tuttavia, sulla Zora ci si aspettano uno o due motori elettrici per integrare il mostruoso LT6 V8.

La Zora sarà senza dubbio pesante, probabilmente la prima del marchio statunitense a superare i 1.800 kg. Ma nonostante il peso aggiunto, sarà la Vette più veloce di sempre. Con tutta probabilità sarà dotata di trazione integrale per una maggiore trazione in fase di accelerazione. Proprio Zora Arkus-Duntov, il visionario ingegnere nella storia di una delle icone sportive americane, fu il primo a concepirla come un modello a motore centrale, ben prima che la C8 arrivasse sulle strade.

La Corvette Zora rappresenterà un’evoluzione epocale per la storica muscle car. L’orizzonte al quale punta sarà quello dove competere con le hypercar più esclusive del mondo.