Quanto tempo per ricaricare le auto elettriche? Modelli a confronto, dalla Tesla Model 3 alla Jeep Avenger

L’autonomia e la velocità di ricarica sono due fattori chiave che determinano il successo delle auto elettriche sul mercato. Subito dopo il prezzo di listino, sono gli elementi maggiormente considerati dai potenziali acquirenti. Spesso, i dati di autonomia forniti dai costruttori vengono brutalmente smentiti dalle reali esperienze di guida. Sulla base di ciò, il magazine britannico Autocar ha organizzato una sorta di EV League, in cui le vetture a batteria vengono testate direttamente.

Auto elettriche: il tempo di ricarica dei modelli in commercio

La migliore tra gli esemplari popolari in termini di potenza di picco è la nuova Tesla Model 3 2024, con 219 kW, mentre la media ammonta a 117 kW. In seconda posizione troviamo la Polestar 2 Long Range Single Motor MY24, rispettivamente con 192 kW e 124 kW. Sale sul gradino inferiore del podio la Volkswagen ID. Buzz, con 185 kW e 114 kW. Dunque, le competenze proclamate dall’azienda texana si rivelano effettivamente di altissima qualità. Se il Cybertruck (richiamato recentemente dall’NHTSA, l’ente federale statunitense) ha avuto un avvio difficile, la sorella, sottoposta a un restyling di metà carriera, ripaga le attese. Fra pochi mesi riceverà un aggiornamento la Model Y, la best seller mondiale nel 2023.

Seguono nell’ordine in graduatoria: Hyundai Ioniq 5 RWD 77 kWh (152 kW di picco, 121 kW in media), Toyota bZ4X AWD Motion (147 kW, 89 kW), MG4 Long Range SE (139 kW, 109 kW), BYD Seal Design RWD (135 kW, 102 kW), Volvo C40 Recharge (134 kW, 104 kW), Tesla Model 3 RWD 2023 (126-127 kW, 89 kW), Renault Megane E-Tech EV60 Techno (126 kW, 75 kW), BMW iX1 xDrive30 (125 kW, 96 kW), Jeep Avenger (100 kW, 67 kW), Abarth 500e (85-86 kW, 61 kW).

Passando alle auto elettriche ad alte prestazioni, spicca la Porsche Taycan GTS Sport Turismo, con una potenza massima di 263 kW e una media di 198 kW. La “medaglia d’argento” va all’ennesima Tesla, la Model S Plaid con una potenza massima di 254 kW e una media di 151 kW. Seguono la Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate (180 kW) e la Kia EV9 GT-Line S (170 kW).

In definitiva, le auto elettriche di fascia alta garantiscono, prevedibilmente, velocità di ricarica superiori, fino a superare i 200 kW. Le meno costose hanno comunque prestazioni sufficienti per l’uso quotidiano. Benché permanga dello scetticismo circa la tenuta delle BEV, i dati dimostrano i notevoli progressi compiuti dagli operatori del settore. Immaginare valori simili in passato sarebbe stato quasi fantascienza. Oggi, grazie ai notevoli progressi compiuti dagli operatori, la situazione è notevolmente migliorata. Certo, in confronto ai veicoli a combustione interna la distanza rimane considerevole, tuttavia con questi passi avanti la differenza sarà sempre più ridotta da qui in avanti. Nel frattempo, la Porsche Taycan GTS Sport Turismo merita un elogio come la migliore sul mercato. E forse il meglio deve ancora arrivare. Nei test effettuati su pista (di cui abbiamo parlato qui), la seconda generazione ha dimostrato un netto progresso.