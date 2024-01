SUV troppo grandi, in Europa non c’è spazio, normativa in arrivo?

Ormai i SUV diventano sempre più grandi e secondo gli esperti c’è bisogno di una regolamentazione in tal senso. Il rischio è che in Europa presto non ci sarà più spazio per loro, soprattutto nei parcheggi pubblici. Del resto, il dominio commerciale di cui godono questi veicoli ne sta facendo anche aumentare il numero e si rischia l’affollamento.

Troppo grandi per lo spazio disponibile

Mentre il mondo studia nuove tecnologie per la crescita delle auto elettriche, c’è chi invece si pone insieme alla sostenibilità anche il problema dell’urbanistica. A differenza del mercato americano, quello europeo presenta sempre una attenzione particolare verso le dimensioni. Se negli States continua ad andare forte il vecchio detto “più grande e più bello”, da noi nel vecchio continente le cose sono diverse. Le nostre strade super popolate (soprattutto in Italia) presentano vie decisamente più strette di quelle statunitensi, e in alcuni casi parcheggiare è davvero impossibile. Questi macchinoni intanto continuano ad essere sempre più popolari, ma la fortuna dei SUV da noi deve scontrarsi con la cruda realtà, la mancanza di spazio.

Uno studio recente ha svelato una notizia interessante: in media, i nuovi veicoli per passeggeri in Europa aumentano in larghezza di 1 cm ogni due anni, invadendo lo spazio che potrebbe essere utilizzato da altri utenti della strada. Lo studio mette in chiaro le cose; se questa tendenza non si arresta, nel giro di qualche anno ci sarà sempre meno spazio per pedoni e ciclisti in strada, per non parlare poi del problema di parcheggiare questi grossi SUV. Ecco perché ora gli esperti chiedono all’Unione Europea di intervenire offrendo un nuovo regolamento che imponga limiti precisi a questa crescita senza ritegno.

SUV in crescita, cosa fare?

La crescita di vendite in questo caso sta procedendo di pari passo con la crescita delle dimensioni dei SUV. E tutto questo non va affatto bene in Europa. A dire il vero, però, un regolamento in vigore già c’è. Attualmente la larghezza massima consentita per tutti i veicoli nell’Unione Europea è di 255 cm. Fu emanata negli anni 90 per limitare le dimensioni dei camion. Le case automobilistiche si sono quindi sentite protette dalle dimensioni regolamentate, ma come detto si riferiscono ai camion, e non certo a veicoli come SUV che ormai sono particolarmente popolari. Secondo un nuovo studio condotto da Transport & Environment, la larghezza media delle auto nuove nell’UE ha ormai superato i 180 cm.

James Nix, l’autore del rapporto T&E, ha dichiarato al Guardian : “Potrebbe non sembrare una cifra enorme. Ma la realtà è che – a meno che non ci siano riforme – il numero dei grandi SUV e pick-up di lusso diventerà ampio quanto camion e autobus”. Come detto, a complicare le cose da noi c’è anche la questione parcheggio. In molti casi, i parcheggi sono stati progettati per veicoli che misurano fino a 180 cm. Ciò significa che la gran parte delle auto in circolazione oggi (appunto i giganteschi SUV) non hanno un parcheggio agevole, se non addirittura impossibile. La Francia si sta già interfacciando con tale problema, mentre il Parlamento Europeo dovrebbe discuterne nelle prossime settimane.