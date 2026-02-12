Mercedes cambia rotta sull’elettrico: cosa cambia con l’addio all’EQS

Mercedes si prepara a rivedere una delle scelte più discusse degli ultimi anni, archiviando progressivamente la EQS per convergere verso una futura Classe S disponibile anche in versione completamente elettrica.

Mercedes EQS, non ci sarà una seconda generazione: al suo posto una Classe S elettrica

La casa automobilistica della Stella ha deciso di eliminare la gamma EQ puntando a unire tradizione e innovazione sotto un unico modello. La prossima generazione della Classe S sarà infatti proposta anche con motorizzazione 100% elettrica, segnando di fatto l’inizio della fine per l’attuale EQS, una berlina tecnologicamente avanzata ma penalizzata da un design che non ha convinto buona parte della clientela, soprattutto nei mercati più importanti come Stati Uniti e Cina.

Nata come simbolo della svolta elettrica del marchio, la grande berlina EQS ha sofferto un posizionamento complesso e uno stile troppo distante dai canoni classici del segmento, dove molti clienti continuano a preferire proporzioni e design più tradizionali.

La futura fusione tra Classe S ed EQS, prevista verso la fine del decennio, rappresenta quindi un cambio di strategia importante. Mercedes sembra riconoscere che, in questo segmento, il prestigio e l’identità del modello restano prioritari rispetto alla sola motorizzazione. La prossima Classe S elettrica adotterà dunque linee più coerenti con la tradizione del modello, abbandonando l’impostazione futuristica dell’attuale EQS. Nel frattempo, quest’ultima riceverà un ultimo aggiornamento per accompagnarne la fase finale di carriera.

Questa inversione di rotta arriva in un momento in cui Mercedes ha già rivisto i propri obiettivi di elettrificazione totale, riconoscendo che la transizione richiederà tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. La futura Classe S elettrica dovrà quindi coniugare lusso, immagine e tecnologia senza rinunciare al prestigio che da sempre caratterizza l’ammiraglia.