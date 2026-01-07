Porsche, gli errori sulla Macan e il clamoroso ritorno alla benzina

L’1 gennaio ha segnato la fine di un’era per Porsche. Oliver Blume, dopo un decennio al timone, ha ceduto il sedile di guida a Michael Leiters, ex numero uno di McLaren.

Blume, che non abbandona certo la partita restando CEO del Gruppo Volkswagen fino al 2030, ha approfittato del congedo per una confessione candida rilasciata alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Uccidere la Macan di prima generazione è stata una vera e propria gaffe.

L’idea originale era figlia di un ottimismo elettrico che oggi appare quasi risibile. Con tutto il rispetto per gli ingenti investimenti fatti con convinzione. Porsche pensava che la Macan elettrica avrebbe colmato ogni vuoto. “Ci sbagliavamo”, ha ammesso Blume. Nonostante il crossover a benzina uscirà definitivamente di produzione entro la metà del 2026, la sua assenza dai listini europei, causata principalmente dai requisiti di sicurezza informatica del regolamento GSR2, ha già lasciato un cratere nelle vendite.

Ecco perché si parla tanto di questo frenetico ritorno alle origini. Porsche sta sviluppando un nuovo crossover con motore a combustione interna che arriverà nel 2028. Non si chiamerà Macan, ma punterà allo stesso segmento con uno stile “molto tipico” del marchio.

Il nuovo modello beneficerà di sinergie con l’Audi Q5, sfruttando la piattaforma Premium Combustion (PPC). Se per la vecchia Macan Porsche aveva sudato sette camicie per dare la predominanza alla trazione posteriore, stavolta la pressione è tale che il sistema Quattro Ultra a trazione anteriore di Audi potrebbe restare così com’è. Tempo e soldi sono lussi che Zuffenhausen non ha più, specialmente ora che deve investire massicciamente per rimettere i motori a benzina su Boxster, Cayman e su un immenso SUV a tre file inizialmente previsto solo a batterie.

Così, mestamente, l’impegno verso l’elettrico puro è stato messo in pausa in favore di una strategia più pragmatica che include motori ibridi e a combustione. Michael Leiters eredita quindi una Porsche che ha imparato a proprie spese che i dati previsionali non sempre hanno un bel sound.