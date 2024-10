Mazda, la mitica MX-5 sta lentamente morendo

Iniziato da poco il quarto trimestre del 2024, in termini di timing per l’osservazione dei dati di vendita e di mercato per i marchi automobilistici. Dando uno sguardo ai report sulle vendite, nello specifico di Mazda, non si può rimanere soddisfatti e contenti di una notizia in particolare. Parliamo di quello che sta succedendo a un’icona, alla mitica MX-5 (anche Miata).

Se sei un amante delle Mazda, ci sono ottime notizie, sul quadro complessivo. La casa giapponese ha venduto un totale di 313.452 veicoli fino a settembre, registrando un aumento di circa il 15% rispetto all’anno scorso. Merito soprattutto del successo dei modelli CX-50 e CX-90, specie Oltreoceano. Tuttavia, non mancano le notizie a dir poco dolorose.

La leggendaria MX-5 sta vivendo un momento difficile, con un netto calo nelle vendite. Se la tendenza non si inverte, potremmo assistere alla lenta scomparsa di questo iconico modello ancora una volta rinnovato. Finora, nel 2024, Mazda ha venduto 5.780 esemplari, che potrebbe sembrare accettabile per una roadster a due posti. Ma il confronto con l’anno precedente è semplicemente preoccupante. Nello stesso periodo del 2023, le vendite avevano toccato quota 7.569. Questo rappresenta un calo del 23,6% anno su anno, un dato allarmante per un’auto di nicchia come la MX-5.

La situazione appare ancora più grave se si analizzano le vendite dei diversi modelli. La versione con tetto rigido retrattile, la MX-5 RF, ha registrato un calo più contenuto del 13,5%, mentre la variante con il classico tetto morbido ha visto una flessione del 32,6%. Certo, un’auto come questa roadster giapponese non è più una novità e l’acquisto di una seconda o terza auto è fuori portata per molti.

Resta però una vettura straordinaria, che merita di essere protetta e “tenuta al sicuro”. Il suo futuro, però, potrebbe essere incerto e non esiste una soluzione semplice. Per fare in modo che la MX-5 sopravviva, servirebbe semplicemente iniziare a comprarne di nuove. Il prezzo, in un mercato importante come quello americano, si aggira intorno ai 30.000 dollari, che non è esattamente una spesa da poco.