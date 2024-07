Pirelli CyberTM Tyre: come saranno i pneumatici del futuro

Durante il Goodwood Festival of Speed 2024 Pirelli ha presentato due dei capisaldi che caratterizzeranno i pneumatici del futuro: la tecnologia dei sensori cyber integrati nelle gomme e la sostenibilità tramite l’utilizzo esclusivo di gomma naturale certificata FSC.

Il futuro degli pneumatici Pirelli

Il sistema CyberTM Tyre è il primo al mondo che prevede pneumatici sensorizzati. Una tecnologia che consente di raccogliere dati vitali e comunicarli in tempo reale all’automobile. Una soluzione che aumenta la sicurezza, le prestazioni e l’esperienza di guida. Con questa tecnologia i sensori hi-tech sono integrati nel pneumatico e vengono trasmessi al sistema elettronico dell’automobile. La tecnologia è sempre attiva e totalmente automatica così da condividere costantemente gli aggiornamenti sulle gomme.

Tra le particolarità di questa tecnologia c’è il fatto che il sensore presente all’interno del pneumatico trasmette i dati vitali della gomma prima alla centralina dell’auto e poi al pilota. La tecnologia CyberTM Tyre offre una rilevazione più precisa rispetto agli attuali sistemi su valvola in quanto i sensori sono a diretto contatto con il pneumatico (e non con il cerchio). Questa tecnologia consente di informare il conducente di controllare la pressione delle gomme o di ridurre la velocità se la tipologia di pneumatico montato fosse testata, in determinate condizioni metereologiche, solo entro una velocità massima. C’è poi tutto l’utilizzo parallelo con le centraline dell’auto in quanto in presenza di situazioni potenzialmente pericolose (acquaplano o perdita di grip) i pneumatici inviano tempestivamente i dati all’automobile così che l’elettronica della vettura possa intervenire.

Al momento Pirelli prevede tre tipologie di pneumatici con questa tecnologia (P Zero, P Zero Corsa e P Zero Winter) e sono riconoscibili con la marcatura “C” sui fianchi. La prima vettura a utilizzare questo tipo di pneumatici sarà la Pagani Utopia.

Sul fronte della sostenibilità, invece, l’impegno di Pirelli è quello di utilizzare solamente gomma naturale certificata FSC entro il 2026. La certificazione FSC assicura che le foreste vengano gestite in maniera sostenibile preservandone la biodiversità e portando benefici alle comunità locali. L’impegno di Pirelli prosegue costantemente anche grazie agli strumenti di intelligenza artificiale e di virtualizzazione. Tra le novità in questo senso ci sono i pneumatici P Zero E (il primo a prevedere più del 55% di materiale di origine naturale e riciclati) e il pneumatico P Zero Winter 2 Elect (che prevede il 50% di materiali riciclati e di origine naturale).