Kia Niro, nel 2026 prova il rilancio con un importante restyling

Negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle nuove proposte elettriche di Kia, finendo per mettere in secondo piano un modello che, in realtà, continua a giocare un ruolo importante nella gamma del marchio coreano. La Kia Niro, pur non essendo più sotto i riflettori come un tempo, continua a essere presente sul mercato, registrando numeri modesti in Europa. Proprio per mantenere la sua competitività, Kia ha deciso di intervenire con un importante restyling.

L’aggiornamento interessa soprattutto il frontale, che viene rivisto in modo piuttosto evidente. Le prime immagini diffuse dal costruttore mostrano un paraurti completamente ridisegnato e un nuovo disegno dei gruppi ottici. I fari vengono spostati più verso l’esterno e assumono una forma verticale, con una firma luminosa più pulita e moderna, in linea con il nuovo linguaggio stilistico del marchio e con quanto visto di recente sull’EV2.

Osservando il profilo laterale si notano cerchi in lega inediti da 18 pollici con finitura bicolore, mentre rimangono le protezioni in contrasto nella parte bassa della carrozzeria. Al posteriore, invece, gli interventi sono più discreti. I gruppi ottici mantengono la loro impostazione ma risultano leggermente più sottili, mentre le luci di retromarcia vengono riposizionate verticalmente. Cambia anche il portellone, che appare più pulito grazie allo spostamento della targa nella parte inferiore del paraurti. Rivisti anche alcuni elementi protettivi nella zona bassa.

All’interno, la Kia Niro aggiornata adotta una nuova impostazione per la plancia, dominata da un grande pannello curvo che integra due schermi da 12,3 pollici, uno per la strumentazione e uno per l’infotainment. Nonostante il salto tecnologico, Kia ha scelto di non rinunciare del tutto ai comandi fisici, mantenendo alcuni pulsanti sia sulla console centrale sia sul volante.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sono previste rivoluzioni. La nuova Kia Niro sarà proposta esclusivamente in versione ibrida e ibrida plug-in. La variante completamente elettrica, già uscita dai listini europei, non tornerà, lasciando spazio alla nuova famiglia di modelli a zero emissioni del marchio, in particolare alla futura EV2.

Per conoscere tutti i dettagli tecnici sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Il debutto ufficiale è previsto per marzo in Corea del Sud, mercato che farà da apripista. Solo successivamente il modello arriverà anche in Europa, dove gli ordini dovrebbero aprirsi qualche mese più tardi. Nel frattempo la casa automobilistica sta lavorando anche ad un’elettrica ancor più economica, che potrebbe prendere il nome di EV1.