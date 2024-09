Perché molte auto elettriche utilizzano il tetto in vetro

Cosa accomuna la Smart #5, l’Honda HR-V e la Mazda EZ-6 (tanto per fare riferimento a tre delle ultime auto in uscita)? La presenza del tetto in vetro. Una scelta di design? Sì, certo, ma non solo, tanto che molti produttori di auto elettriche vi fanno riferimento per diverse ragioni funzionali.

Tutti i vantaggi dei tetti in vetro

L’aspetto estetico del tetto in vetro è probabilmente il più importante che spiega il perché lo troviamo frequentemente sulle auto elettriche. Il tetto in vetro fornisce infatti personalità e carattere a modelli di auto altrimenti poco incisivi e riconoscibili e che fanno del design (non potendo contare sul sound del motore) il loro principale tratto distintivo.

C’è poi un vantaggio prettamente tecnico legato alla capacità dei tetti in vetro di respingere i raggi UV riducendo l’ingresso di calore nell’abitacolo. Questo ha un duplice effetto. Da una parte un maggior comfort per i passeggeri, dall’altra una riduzione dei consumi energetici per il ricorso all’impianto di climatizzazione. Le auto elettriche, che fanno del risparmio e della sostenibilità la loro unità di misura, riescono così anche su questo fronte a produrre una significativa riduzione dei consumi.

I vetri utilizzati per il tetto delle auto elettriche sono spesso temperati e stratificati aumentandone la resistenza agli urti. Questo è un aspetto da non sottovalutare in quanto permette ai passeggeri di avere una protezione adeguata in caso di incidente.

E poi c’è tutto l’elemento versatilità e tecnologia. I vetri delle auto elettriche, infatti, possono essere oscurati automaticamente adattandosi alle condizioni metereologiche variabili e alle proprie preferenze. Anche questo è un elemento di comfort non indifferente ma anche un valore aggiunto per modelli di auto capaci per molti aspetti di trasformarsi.

Queste le ragioni attuali, ma non mancano le prospettive future. Sui tetti in vetro delle auto si stanno sviluppando diverse soluzioni tecnologiche. La più importante è quella che prevede l’integrazione di pannelli solari per produrre energia elettrica utile sia per aumentare l’autonomia dell’auto sia per alimentare i sistemi di bordo. C’è anche la possibilità, adottando particolari pellicole elettrocromatiche, di far cambiare colore al vetro adattandosi alle condizioni di luce esterne e alle preferenze del guidatore e dei passeggeri.

Insomma, una realtà davvero promettente e ormai irrinunciabile.