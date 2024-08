Cadillac Opulent Velocity: per il futuro del marchio elettrificazione e lusso

Mentre il celebre marchio di auto di lusso statunitense è, come tante altre case automobilistiche, di fronte al bivio tra elettrificazione e tradizione e sta valutando di entrare nel segmento delle hypercar, ha anticipato quello che sarà il suo futuro tramite la Cadillac Opulent Velocity. È un concept che anticipa le prossime scelte del marchio unendo prestazioni, lusso ed elettrificazione.

Come la Cadillac Opulent Velocity unisce tecnologia, lusso e sportività

Presentata durante la Monterey Car Week, la Cadillac Opulent Velocity è una concept car che unisce diversi temi, tutti attuali, sui quali il brand americano lavorerà nei prossimi anni. E anche per questo è interessante comprenderne le principali caratteristiche. Cadillac ha come obiettivo quello di rafforzare la propria posizione nel segmento delle auto di lusso portando avanti il programma di elettrificazione che è un’esigenza del mercato. A questo proposito Magalie Debellis, responsabile di Cadillac Advanced Design, parlando della Cadillac Opulent Velocity ha dichiarato che questa “concettualizza una considerazione olistica di tutti gli elementi e i sensi, mostrando un perfetto connubio tra personalità da hypercar, esecuzione di lusso e venerata opulenza”.

Dal punto di vista estetico la Cadillac Opulent Velocity si caratterizza come una coupé con configurazione 2+2 con due porte laterali ad apertura verticale. Il design dell’auto ricorda quello dei modelli V-Series del marchio. Al momento non ci sono particolari dettagli sulle caratteristiche tecniche di questo concept ma è chiaro che sarà orientata a garantire elevate prestazioni con zero emissioni inquinanti.

Il progetto della Cadillac Opulent Velocity prevede la possibilità di modificare l’abitacolo a seconda della modalità di guida impostata. Con l’Opulent Mode, per esempio, c’è un abitacolo orientato al comfort grazie alla guida autonoma di livello 4 con la quale l’automobile guida autonomamente senza la necessità che il conducente presti attenzione alla strada. Nella Velocity Mode, invece, la vettura si trasforma mettendo a disposizione la pedaliera e il volante. Questi, infatti, nell’Opulent Mode sono nascosti nella plancia e vengono estratti solo all’occorrenza.

L’abitacolo si mostra in un’eleganza semplice e sobria a partire dagli elementi di illuminazione che avvolgono il cruscotto, le portiere e i sedili. È presente un display widescreen sul cruscotto con uno schermo secondario al centro del volante. Cadillac a tal proposito propone un sistema di infotainment intuitivo che può essere attivato tramite comandi vocali. Tante le finiture interne stampate in 3D con i sedili in fibra di lino e strati di scaglie di perle argentate.

Sebbene la Cadillac Opulent Velocity non necessariamente vedrà la luce come modello di serie è comunque interessante comprendere le sperimentazioni che integra perché sono quelle che potremo vedere sui futuri modelli del marchio statunitense e perché riflettono quali sono le prospettive della casa automobilistica. Tra le caratteristiche della Cadillac Opulent Velocity troviamo il sistema di illuminazione per i cerchi in lega, i gruppi ottici con soluzioni inedite e il nuovo disegno della parte frontale dell’auto.