Come funziona la modalità per la sicurezza degli animali in auto e cosa sapere

I cani sono i migliori amici dell’uomo e anche le automobili riflettono sempre più la sensibilità e l’attenzione nei loro confronti. Diverse automobili dispongono infatti di funzioni che mantengono la giusta temperatura in auto in presenza degli animali domestici quando i loro proprietari sono lontani. È il caso del Dog Mode delle auto Tesla, ma anche del Pet Mode della Smart #1, che si prendono cura degli animali domestici a bordo delle auto elettriche.

Se, infatti, lasciare i cani e gli altri animali in un’automobile con motore endotermico può essere un problema (tra la batteria ad alto voltaggio e l’inquinamento) le auto elettriche possono ovviare a queste criticità. Per quanto discutibile possa essere lasciare un cane all’interno dell’abitacolo dell’automobile bisogna anche comprendere le necessità dei loro proprietari che spesso devono svolgere commissioni per le quali avere il guinzaglio del cane può essere un problema. Così come spesso in alcuni luoghi l’accesso agli animali è vietato e non sempre è possibile lasciare i propri amici a quattro zampe a casa. Ecco quindi che una soluzione va trovata. E le case automobilistiche ci stanno lavorando tanto che l’ADAC tedesco (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) sta facendo dei test per verificare l’affidabilità di queste modalità per la sicurezza degli animali in auto.

Cosa prevedono i test dell’ADAC tedesco

L’ADAC ha preso come riferimento la Tesla Model Y per testare la modalità per la sicurezza degli animali in auto. La funzione si attiva manualmente dopo aver spendo l’auto e il display mostra l’informazione sulla modalità attiva così che i passanti possano comprendere che il cane in auto non è frutto di una dimenticanza. Per questioni di sicurezza Tesla blocca anche gli alzacristalli per evitare che il cane possa aprirli.

Nel test condotto sono stati percorsi circa 8 km per simulare un viaggio di breve durata per poi parcheggiare la Tesla Model Y in una camera climatica a 35° C. Le temperature percepite a bordo sono state rivelate tramite i sensori sul sedile posteriore e quelli nella zona dei piedi e quelli posti in un trasportino per cani collocata all’interno del bagagliaio. In qualunque condizione (sia attivando le lampade che simulano i raggi solari che quando queste erano spente) il sistema di climatizzazione della Tesla è riuscito a mantenere la temperatura di 20° C impostata al momento dell’attivazione della funzione Dog Mode.

Senza attivare questa modalità, invece, l’abitacolo della Tesla arrivava in soli 30 minuti a quasi 40° C. Le temperature sono aumentate sensibilmente anche lasciando il finestrino leggermente aperto o parcheggiando l’auto all’ombra.

Di contro c’è da dire che la temperatura all’interno della Tesla Model Y non è stata omogenea e, per esempio, sul sedile e nel bagagliaio si sono registrati tra i 25° C e i 29° C. Per la sicurezza degli animali domestici dipende molto se sono colpiti direttamente dai raggi solari e dall’orientamento delle bocchette dell’aria.

La modalità riservata per i cani si attiva solamente se c’è almeno il 20% di carica della batteria, ma non si spegne se l’autonomia cala sotto questa soglia. Inoltre sono previsti alert sul proprio smartphone per informare regolarmente il proprietario sulla situazione all’interno dell’auto.

L’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club ha concluso che la Dog Mode di Tesla funziona ma che queste modalità andrebbero utilizzate non di norma ma solo in casi eccezionali. È inoltre sempre importante verificare che non ci sia l’esposizione diretta ai raggi del sole e che la propria assenza sia breve e non prolungata. Va a questo proposito ricordato che in caso di decesso di un cane all’interno di un auto per effetto delle alte temperature i responsabili sono passibili, anche nel nostro Paese, di conseguenze penali con la reclusione fino a tre anni.