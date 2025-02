Oltre i confini Mercedes, quali auto hanno ricevuto un fantastico motore AMG

AMG è da anni un punto di riferimento nel settore automobilistico per chi cerca prestazioni da urlo e design seducente. Nonostante la connessione indissolubile tra i motori AMG e i modelli Mercedes, altre case automobilistiche hanno scelto di adottare queste potenti unità, proponendo alternative valide per chi cerca prestazioni elevate senza sacrificare il comfort o l’eleganza.

Uno degli esempi più sorprendenti arriva da Lotus, che nel 2021 ha presentato la sua Emira, una sportiva compatta equipaggiata con un motore turbo da 2.0 litri derivato dalla Mercedes-AMG A45. Con oltre 400 cavalli di potenza, la Emira spicca per le sue prestazioni e la sua leggerezza, grazie a una struttura in alluminio e materiali compositi.

Anche Aston Martin ha trovato in AMG un partner strategico per migliorare le prestazioni delle sue iconiche vetture. La DB11, la Vantage e il SUV DBX sono tutte dotate di un V8 biturbo da 4.0 litri, sviluppato dalla divisione sportiva di Mercedes-Benz. Questa collaborazione ha consentito ad Aston Martin di rimanere fedele alla sua tradizione di lusso, senza rinunciare a performance da capogiro, come nel caso della DB11 che accelera da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.

Il legame tra Pagani e AMG è altrettanto affascinante e si estende sin dagli anni ‘90, quando la Zonda fu equipaggiata con un V12 da 7.0 litri sviluppato da AMG. Questo motore ha offerto prestazioni mozzafiato, accompagnato da un design inconfondibile. Successivamente, modelli come la Huayra e la recente Utopia hanno continuato questa tradizione, con motori V12 migliorati per offrire prestazioni superiori: la Utopia, ad esempio, è spinta da un motore da 6 litri e 864 cavalli, che alza ulteriormente l’asticella.

L’adozione dei motori AMG non si limita alle supercar. Un esempio curioso ma interessante è la Mitsubishi Galant del 1989, potenziata da AMG per migliorarne le prestazioni. Un esempio a dimostrazione che la tecnologia AMG è applicabile anche a vetture più economiche, rendendo le prestazioni superiori accessibili anche a un pubblico più ampio. E sorprendentemente, il prezzo di questa versione modificata oggi si aggira spesso sotto i 2.000 euro.

Questa varietà di applicazioni dimostra che i motori AMG, con la loro combinazione di tecnologia avanzata, potenza e design raffinato, possono essere adattati a una vasta gamma di veicoli, non solo quelli di Mercedes.