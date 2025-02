Renault Clio: la sesta generazione punta su motorizzazioni benzina e ibride

Nel 2026 la Renault Clio cambierà nuovamente, dando inizio ad una nuova era. Tuttavia, la sesta generazione del modello non seguirà la strada che tanti stanno seguendo ultimamente: l’elettrico. La casa automobilistica francese, che aveva aggiornato il modello con un restyling nel 2023, si prepara a proporre diversi miglioramenti estetici, puntando a mantenere il successo commerciale della Clio che mantiene da anni. Per farlo, non seguirà la strada dell’elettrico.

Renault Clio: nella gamma della nuova generazione non ci saranno varianti elettriche

Renault, che ha recentemente presentato le nuove versioni elettriche di Renault 5 e Renault 4, ha scelto una strategia molto interessante per la Clio 2026. Come spiega Laurens van den Acker, direttore del design del Gruppo Renault, la nuova Clio non avrà una versione elettrica per evitare sovrapposizioni con la Renault 5. “Non avrebbe senso realizzare una Renault 5 e una Clio 100% EV. Vogliamo stare attenti a non creare veicoli che si sovrappongono tra loro,” afferma van den Acker.

Questa scelta strategica delinea un’offerta chiara per i clienti: chi cerca un’auto elettrica potrà orientarsi verso Renault 5 o Renault 4, mentre chi preferisce motorizzazioni tradizionali troverà nella Clio una gamma di propulsori benzina e ibridi.

Per quanto riguarda il design, le foto spia e i render circolati finora suggeriscono che la nuova Clio manterrà proporzioni simili all’attuale modello, ma con un frontale rinnovato che si ispirerà al concept Renault Emblème. L’aspetto generale sarà più sportivo, con particolare attenzione all’aerodinamica per ottimizzare l’efficienza. Per quanto riguarda l’abitacolo, la principale novità confermata riguarda l’aggiornamento del sistema infotainment, che utilizzerà l’ultima versione della piattaforma Android Automotive sviluppata da Renault. Per il resto bisognerà attendere, anche se non manca molto.