Lotus Emira, ecco le Limited Edition per omaggiare il mondo del motorsport

Il legame storico tra Lotus e la Formula 1 si rinnova con l’introduzione delle Emira Limited Edition. Si tratta di una serie di cinque versioni esclusive della sportiva di riferimento della casa di Hethel. Queste edizioni speciali rendono omaggio alle livree iconiche delle monoposto che hanno scritto pagine memorabili della storia del motorsport.

L’iniziativa anticipa il programma “Chapman Bespoke”, che dal prossimo anno permetterà ai clienti di personalizzare le proprie Lotus in modo dettagliato e unico. Le Emira Limited Edition appena svelate saranno prodotte in soli 60 esemplari, suddivisi in 12 unità per ciascuna delle cinque livree, un chiaro richiamo al numero 12 utilizzato da Ayrton Senna con il Team Lotus in Formula 1.

Ogni personalizzazione si rifà a una monoposto che ha fatto la storia del marchio. Abbiamo davanti il riferimento alla Lotus Type 25, la monoposto che vinse i campionati mondiali piloti e costruttori nel 1963 con Jim Clark. Questa Emira si distingue per la carrozzeria in Dark Verdant Green, strisce Hethel Yellow, e interni in Alcantara nero con cuciture gialle. Poi c’è la Lotus Type 78, con un omaggio alla vettura che introdusse l’effetto suolo nel 1977, con una livrea in Shadow Grey scuro e dettagli in oro e rosso. Il numero 5 di Mario Andretti troneggia sulle fiancate.

Passando alla Lotus Type 86, la monoposto del 1980 con doppio telaio, troviamo la Emira con una livrea blu e strisce rosse e argento. Il numero 11 e il logo “LOTUS” completano l’omaggio. Per la Lotus Type 97T, il riferimento va alla vettura guidata da Ayrton Senna ed Elio de Angelis nel 1985, con un’Emira sfoggia una livrea Shadow Grey con dettagli dorati e la Union Jack sulla carrozzeria. A concludere, la versione Lotus Type 99T Dedicata alla monoposto della stagione 1987, in un vivace giallo con accenti blu e il numero 12 ben visibile.

Ogni Emira Limited Edition è dotata di una targhetta numerata e un certificato di autenticità. Inoltre, dal 2025, il programma “Chapman Bespoke” offrirà ulteriori possibilità di personalizzazione. Queste Limited Edition sono già ordinabili in 12 mercati europei, inclusa l’Italia, con un prezzo base di 111.000 euro, variabile in base alla livrea scelta. Le vetture saranno disponibili anche in Germania, Francia, Spagna, Svizzera, e altri paesi selezionati.