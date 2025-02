Nissan, rilancio obbligato: sei nuovi modelli al debutto entro la fine del 2026

Si sta parlando tanto, soprattutto nell’ultimo anno, della situazione non proprio fiorente della Casa giapponese. Un momento di chiara difficoltà testimoniato non solo dai numeri ma anche dalle operazioni, su tutte quella con Honda, che non sono riuscite ad andare in porto. Non manca, in Nissan, la volontà di stupire e tornare a brillare.

Durante la presentazione dei risultati finanziari per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2024, Nissan ha svelato alcune anticipazioni entusiasmanti riguardo ai modelli che verranno lanciati nei prossimi anni. In particolare, sono stati annunciati sei nuovi veicoli che arriveranno sul mercato tra il 2025 e il 2026, con il SUV X-Trail al centro dell’attenzione. Quest’ultimo si arricchirà, nel corso di quest’anno, di una nuova versione ibrida plug-in, seguita nel 2026 dalla versione ibrida e-Power aggiornata.

Un’immagine teaser pubblicata da Nissan suggerisce che il nuovo X-Trail condividerà alcune somiglianze stilistiche con il Mitsubishi Outlander, ma con un design unico e distintivo. Particolari interessanti sono emersi anche riguardo alla versione e-Power, la quale debutterà nel 2026. Secondo le indiscrezioni, il nuovo X-Trail avrà un aspetto rinnovato, con fari a LED potenziati e una carrozzeria che dovrebbe risultare più affascinante.

Sotto il cofano, il veicolo sarà equipaggiato con il nuovo sistema ibrido e-Power di terza generazione, che, secondo Nissan, garantirà un’efficienza migliorata del 20% rispetto alla precedente generazione. Questo stesso propulsore, inoltre, verrà impiegato anche nella nuova Nissan Qashqai. Ma le novità non si fermano qui.

Nissan ha anticipato anche l’arrivo della nuova generazione della Leaf, prevista per il 2025. Questo modello sarà un crossover completamente elettrico, posizionato al di sotto del SUV Ariya. Inoltre, l’azienda ha svelato che arriverà anche una nuova compatta elettrica pensata per il mercato europeo, che somiglia molto alla nuova Micra. Sebbene progettata da Renault, la Micra avrà un design inconfondibilmente Nissan, come confermato dal brand giapponese. Infine, per il mercato giapponese, Nissan introdurrà, nel 2026, una gamma rinnovata di kei-car e minivan di grandi dimensioni.