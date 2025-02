Toyota e Hyundai in trattative per una collaborazione ad ampio spettro

Se in Giappone l’attenzione dell’opinione pubblica è al momento rivolta allo stop alle trattative per la preventivata fusione tra Honda e Nissan, la Corea del Sud vede invece i media locali concentrati sulle indiscrezioni relative al possibile avvio di una collaborazione tra Toyota e Hyundai. Una partnership la quale si preannuncia ad ampio spettro, tale da interessare la componentistica e il settore delle nuove tecnologie. Considerato il rilievo dei gruppi interessati, non stupisce tale attenzione, soprattutto in un momento in cui la crisi dell’automotive globale obbliga le aziende a non restare ferme, per non esporre il fianco alla stessa.

Toyota e Hyundai stanno discutendo per una possibile collaborazione?

Le indiscrezioni che giungono dalla Corea del Sud sono impossibili da ignorare, considerato come interessino due dei maggiori player dell’industria automobilistica mondiale. La stampa locale afferma non solo che sarebbero già in corso dei contatti tra gli stati maggiori di Toyota e Hyundai, ma che gli incontri effettuati all’uopo sarebbero già molti.

In particolare, la dirigenza del gruppo sudcoreano avrebbe già inoltrato inviti agli omologhi di Toyota. I quali, a loro volta, si sarebbero già attivati per visitare una serie di siti. Ovvero quelli in cui sono condotte le attività di ricerca e sviluppo condotte dalle consociate più importanti del conglomerato di Seul. Stando a questa ricostruzione, quindi, non si sarebbe nella semplice fase delle conversazioni iniziali, bensì in una molto più avanzata, tale da poter preludere ad importanti annunci.

La possibile collaborazione tra i due gruppi asiatici, potrebbe in particolare andare a interessare aree di sviluppo considerate ormai cruciali per l’automotive odierno. Ovvero quelle relativa alla produzione di componentistica e tecnologie che possano essere utilizzate con profitto per un modello di mobilità futuro. Un novero in cui rientrano, ad esempio, i semiconduttori al carburo di silicio destinati ai modelli a zero emissioni o gli inverter dei motori elettrici. Un’alleanza, quindi, che ove andasse in porto attrezzerebbe al meglio le due case nell’ottica di una sfida sempre più serrata in vista dell’elettrificazione dei trasporti.

Il ruolo chiave di Hyundai Mobis e Denso

Nelle trattative in corso tra le parti, a giocare un ruolo fondamentale dovrebbero essere Hyundai Mobis e Denso. Ovvero quelli che sono considerati tra i più rilevanti fornitori al mondo dell’industria automobilistica. La prima è una società pubblica cui è affidato il compito di fungere da ramo “parti e servizi” per le case automobilistiche sudcoreane, in particolare Hyundai, Kia e Genesis. Mentre Denso è un produttore di sistemi integrati e componenti automobilistici, con sede a Kariya, nella prefettura di Aichi, in Giappone. Un’azienda la quale deve la sua grande reputazione all’invenzione del codice QR.

Nel caso in cui andasse realmente in porto, la collaborazione di cui si sta discutendo contribuirebbe a stringere in maniera decisiva gli attuali legami tra Hyundai e Toyota. Una tendenza che si è manifestata con particolare forza nel corso degli ultimi mesi e che risponde alle esigenze di varare nuove alleanze in un momento molto complicato per l’industria automobilistica globale. Tale da mettere a repentaglio l’esistenza di giganti come Volkswagen e Nissan.

A dimostrarlo l’accordo siglato proprio di recente tra la Boston Dynamics e il Toyota Research Institute, teso al varo di robot umanoidi in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale. Cui si è aggiunto l’avvio di trattative per una serie di attività congiunte indirizzate allo sviluppo di veicoli alimentati a idrogeno e l’organizzazione, nel corso del passato autunno dello “Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival”, un evento il quale è stato espressamente dedicato alle competizioni motoristiche. Alla manifestazione, la quale dovrebbe rappresentare la prima di una lunga serie, hanno anche preso parte i presidenti di Toyota, Akio Toyoda, e di Hyundai Motor Group, Euisun Chung. A dimostrazione di un rapporto ormai molto intenso.