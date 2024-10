Mercedes-AMG ONE, la stradale più veloce del Nurburgring

La Mercedes-AMG ONE ha fatto segnare un nuovo record tra le auto in produzione, stabilendo un tempo impressionante grazie al pilota e ambasciatore del marchio, Maro Engel, che ha inoltre superato il suo precedente tempo sul giro di oltre cinque secondi.

L’hypercar Mercedes ha completato il celebre circuito tedesco del Nurburgring-Nordschleife in 6 minuti e 29.090 secondi, diventando così la prima vettura omologata per la strada a scendere sotto i 6 minuti e 30 secondi, confermando il suo status di riferimento tra le supercar. Si tratta di una nuova conferma (qualora ce ne fosse il bisogno) dell’ingegneria tedesca e delle “macchine da guerra” che la Stella argentata è capace di realizzare.

Ciò che rende la Mercedes-AMG ONE davvero unica, d’altronde, è l’adozione della tecnologia ibrida derivata direttamente dalla Formula 1. Questo bolide combina un motore a combustione con quattro motori elettrici, generando una potenza complessiva di 1.049 CV e raggiungendo una velocità massima limitata a 352 km/h.

Il veicolo vanta una monoscocca e carrozzeria in fibra di carbonio, aerodinamica attiva e sospensioni pushrod, tutti elementi che derivano dalle competizioni su pista. Il sistema ibrido E PERFORMANCE, sviluppato in collaborazione con Mercedes-AMG High Performance Powertrains a Brixworth, trae ispirazione direttamente dalla Formula 1. Ancora una volta, qui, un lavoro che segue l’esperienza di lunghissima data nelle corse e, specie, nella massima competizione mondiale.

Il motore termico turbo è supportato da quattro motori elettrici. Un motore è integrato nel turbocompressore, un altro è collegato all’albero motore, due azionano le ruote anteriori. Maro Engel ha espresso grande soddisfazione per aver partecipato a questa impresa. “Due anni fa le condizioni non erano ottimali”, ha dichiarato. “Oggi, però, abbiamo dimostrato tutto il potenziale dell’AMG ONE”. Il pilota ha ringraziato il team di Affalterbach per il loro supporto e la fiducia in questa sfida, a questo punto, diventata ancora più storica per Mercedes.