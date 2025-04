Nuovo Land Rover Defender Sport: l’iconico fuoristrada si fa “baby” ed elettrico

Alla fine, persino il Land Rover Defender, re incontrastato di fango, rocce e sentieri impervi, ha deciso di togliersi il casco, mettersi la giacca e farsi un giro in città. Tra i prototipi avvistati, camuffamenti sospetti e voci sempre più insistenti su un Defender Sport, siamo davanti alla versione più “cittadina” e full electric del mitico fuoristrada inglese.

Per ora, Jaguar Land Rover non vuole annunciare troppe novità a riguardo e resta abbastanza discreta. Quindi, nessun commento, nessuna conferma, solo un elegantissimo silenzio stampa. Ma le immagini rubate non mentono: coda verticale, passaruota tonici, sbavature da city SUV, e maniglie delle porte a filo, mostrando una certa attenzione per l’aerodinamica che sembra contare sempre di più della grinta da fuoripista.

Non aspettatevi però un clone in miniatura del Defender troppo autentico. Infatti, il nuovo Land Rover Defender Sport avrà una vibe decisamente meno avventurosa. Niente musoni aggressivi o paraurti da scalata, con il look che sarà più snello, più raffinato, quasi da Range Rover ma leggermente più spartano. Il tutto costruito su piattaforma EMA, una base modulare pensata per mezzi 100% elettrici, e magari anche ibridi, se non si vogliono davvero chiudere tutte le porte.

L’obiettivo di Land Rover è chiaro: allargare la famiglia Defender e conquistare anche quel pubblico che apprezza i fuoristrada senza stare molto tempo fuori dalla strada. Eppure, c’è da stare allerta, perché una mossa del genere potrebbe erodere il pubblico della (a questo punto) povera Discovery, che già fatica a stare al passo con il fratellone più pop.

Sarà questa la nuova via elettrificata dei fuoristrada? Jaguar Land Rover giura di voler reinventare anche la Discovery, magari con 7 posti e un’anima green. Ma per ora, il Defender Sport si candida a diventare il SUV premium urbano che non sapevamo di volere. O che forse aspettavamo senza ammetterlo. Aspettiamoci il debutto entro il 2025.