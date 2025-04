Honda HR-V 2025, l’ultimo restyling fa brillare il SUV compatto

Dopo un restyling che ha attirato non poca attenzione, la Honda HR-V è pronta a dominare nel mondo dei SUV compatti, mettendo in mostra un look fresco, elegante e, come sempre in fatto di nuovi modelli, sostenibile.

L’aggiornamento del SUV Honda non è solo questione di estetica. Sotto al cofano c’è tecnologia da vendere, per non parlare dei dettagli interessanti che porta il nuovo HR-V nel 2025. Con 4,36 metri di lunghezza e una larghezza di 1,79 metri, la nuova HR-V è l’ideale per chi cerca spazio senza voler guidare un monolite. Il passo di 2,61 metri e i 1.305 litri di capacità di carico con sedili abbattuti permettono di portare non pochi carichi, considerato soprattutto che non tutti i SUV compatti risultano tanto spaziosi.

Parlando di stile, la modanatura Crystal Black sul frontale è un colpo d’occhio, mentre i gruppi ottici anteriori scuriti e il design rinnovato del posteriore, con fari a LED, mettono in evidenza la larghezza del veicolo. Adesso la HR-V è un SUV ancora più attraente. L’interno è una culla creata con eleganza minimalista. Il tocco artigianale dei materiali e dei rivestimenti riflette l’attenzione al dettaglio tipica della Honda.

Quanto alla propulsione, un powertrain full hybrid da 131 CV fa sembrare il tutto facile grazie al motore 1.5 a ciclo Atkinson DOHC i-VTEC affiancato da due unità elettriche. L’accoppiata tecnologica permette di viaggiare in modalità totalmente elettrica a basse velocità, facendo lavorare il motore termico solo quando necessario. Con 170 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in 10,6 secondi, questa HR-V non è solo bella da vedere, ma anche pronta a far sentire la strada.

Honda non scherza nemmeno quando si tratta di sicurezza. La suite Honda Sensing è ora più intelligente e meno invasiva. Con una telecamera a 360 gradi integrata, sarà difficile trovare un angolo cieco.

Ci sono due versioni principali: Advance Plus, con paraurti e passaruota in tinta carrozzeria e cerchi da 18 pollici, e Advance Style Plus, con il tetto panoramico che trasforma l’abitacolo grazie al grande accesso della luce esterna. Urban Grey Pearl, Seabed Blue Pearl e Sage Green Pearl sono le nuove vernici che fanno parlare di sé. I prezzi della HR-V partono da 34.500 euro per la versione base e arrivano a 39.850 euro per quella più lussuosa.