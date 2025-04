Affidabilità auto, dominano i marchi giapponesi: lo rivela un nuovo studio

L’affidabilità è uno dei punti più importanti quando i consumatori valutano l’acquisto di un nuovo veicolo. Un recente studio europeo ha classificato i costruttori in base all’affidabilità, permettendovi di identificare i marchi che vi eviteranno delle spiacevoli sorprese.

Ecco quali sono i marchi di auto più affidabili

Questa indagine, realizzata dall’Associazione dei Consumatori olandese su 30.000 automobilisti nell’arco di 12 anni, evidenzia un dato incontestabile: i produttori giapponesi guidano la classifica con un vantaggio significativo. In testa, Lexus raggiunge un notevole punteggio di 9,6/10. Quasi la perfezione. Ma qual è il segreto del successo dei marchi asiatici in termini di affidabilità?

La risposta è chiara: mentre alcuni costruttori occidentali dedicano ingenti risorse allo sviluppo di sistemi tecnologici complessi, i giapponesi si focalizzano sull’essenziale. I costruttori nipponici hanno una dedizione quasi maniacale alla qualità, con processi produttivi estremamente precisi e un’attenzione scrupolosa ad ogni particolare. Nella classifica dei costruttori più affidabili, non stupisce che il podio sia dominato dai marchi giapponesi. Come abbiamo anticipato in precedenza, Lexus occupa il primo posto con un punteggio di 9,6 su 10.

Concludono il podio Suzuki e Subaru, rispettivamente con un punteggio di 9,3 e 9,2. Toyota segue con un punteggio di 9,0 su 10. E i marchi europei? BMW, ad esempio, ha ottenuto un punteggio di 8,0 su 10, mentre altri come Renault, Peugeot e Citroën hanno 7,0 su 10. Land Rover chiude la classifica con un 4,8/10, un risultato davvero poco lusinghiero.

Certamente, un’automobile non si valuta solo per l’affidabilità del motore e la durabilità delle componenti dopo 100.000 chilometri. Anche consumi, comfort e dotazioni rappresentano criteri fondamentali.