Mercedes CLA, nuova batteria “economica” entra in gamma

Mercedes sembra aver accettato il fatto che non tutti i clienti desiderano un reattore da 100 kWh sotto il sedile. Ha così deciso di introdurre una variante più “terrestre” per la sua nuova Mercedes CLA.

Advertisement

La novità che scuote i listini riguarda l’integrazione di una batteria da 71 kWh con chimica LFP (litio-ferro-fosfato), una scelta che profuma di pragmatismo. Questa unità si affianca alla sorella maggiore da circa 85-90 kWh, dotata della più nobile (e costosa) chimica al nichel-manganese-cobalto (NMC), dedicata a chi vive con l’ansia da autonomia.

Advertisement

Sfruttando la nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), la Stella punta a ridefinire il concetto di efficienza energetica nel segmento premium. Grazie all’architettura a 800 Volt, anche la batteria “piccola” da 71 kWh non sfigura. Permette una ricarica rapida fino a 200 kW, capace di far passare l’accumulatore dal 10% all’80% in soli 18 minuti. Tra il tempo di parcheggiare, litigare con l’app della colonnina e ordinare un caffè, l’auto è già pronta per macinare centinaia di chilometri. Per i veri insofferenti delle attese, la versione NMC alza l’asticella a 320 kW.

L’efficienza della nuova CLA è quasi maniacale, con un obiettivo di consumo dichiarato di circa 12 kWh per 100 chilometri, un valore che farebbe impallidire un’utilitaria elettrica da città. Con la batteria più capiente, l’autonomia promessa tocca i 750 km WLTP, ponendo la CLA in diretta competizione con Tesla e i giganti cinesi. Prezzo di partenza 51.134 euro per la versione Business Solution.

In questa CLA troviamo il motore elettrico EDU 2.0 da 200 kW a trazione posteriore, con la promessa di varianti 4MATIC per chi ama lo scatto al semaforo anche sotto la pioggia. E per i fedelissimi del pistone, Mercedes non chiude la porta: saranno disponibili anche versioni ibride a 48V con motore a ciclo Miller, ideali per chi vuole il design futuristico della CLA ma non è ancora pronto a divorziare dalla pompa di benzina.