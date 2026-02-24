Dacia Duster “Spirit of Sand”, si arriva a 1.500 km con il pieno

La Dacia Sandrider ha vinto la Dakar nella sua 48esima edizione e, come da copione perfetto per chi sa quando smettere, non tornerà nel 2027. Il programma triennale della casa rumena controllata da Renault si è concluso con un anno d’anticipo perché, diciamolo, quando vinci alla Dakar in due anni invece che tre, rimanere sarebbe persino imbarazzante. Nel frattempo, la ristrutturazione del Gruppo Renault fa piazza pulita anche di Alpine nel mondo dell’endurance, confermando che vincere costa e che perdere, però, costa di più.

Advertisement

Mentre la Sandrider saluta il deserto, Dacia celebra l’impresa con la Duster Spirit of Sand, edizione speciale che con la vettura da rally condivide solo il nome e poco altro. La piattaforma è quella di serie, sotto il cofano lavora un motore turbo tre cilindri mild-hybrid con motore elettrico posteriore, per una potenza combinata di ì152 cavalli. Niente di esaltante, ma il punto forte sta altrove.

Advertisement

La Spirit of Sand è bi-fuel, benzina e GPL, con due serbatoi da 50 litri ciascuno. Dacia dichiara un’autonomia complessiva di 1.500 chilometri con un pieno, cifra che suona quasi fantascientifica in un’epoca in cui le elettriche promettono 400 kmì. I consumi medi WLTP dichiarati sono di 7,3 litri ogni 100 km a GPL e 6,0 a benzina. Il GPL, essendo meno denso energeticamente del 25-30%, richiede più carburante per produrre lo stesso botto a ogni corsa del pistone. Consumi di più ma spendi meno.

Disponibile esclusivamente online a 28.990 euro in Romania, la Spirit of Sand si distingue per piastre paramotore in duralluminio, decalcomanie specifiche, dettagli color marrone rame e cerchi Tergan da 17 pollici neri.

Di serie arrivano Cold Pack e Parking Pack: parabrezza, sedili e volante riscaldati, telecamere multi-view, sensori di parcheggio e rilevamento angoli ciechi. Tutto quello che serve per affrontare il traffico cittadino e non certo le dune. Le consegne partono ad aprile 2026.