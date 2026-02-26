Dacia “Spacer” sorpresa nei test: debutto sempre più vicino

Dacia continua a lavorare senza sosta al suo prossimo veicolo, conosciuto attualmente con il nome di C-Neo. Secondo alcune indiscrezioni, il nome ufficiale di questo modello potrebbe essere Spacer. Il modello è ancora in fase di test e le ultime foto spia mostrano un po’ più nel dettaglio le forme della nuova Dacia.

Dacia C-Neo: emerse online nuove foto spia del modello in arrivo

Si tratta di una station wagon rialzata lunga circa 4,60 metri, a metà strada tra una berlina e un station wagon tradizionale, attesa nella gamma del marchio rumeno entro la fine dell’anno. Il design definitivo sarebbe già pronto, segno che lo sviluppo è ormai in fase avanzata.

Dal poco che si riesce a intravedere sotto il camouflage, la C-Neo riprende diversi elementi stilistici già introdotti sulle Sandero e Jogger aggiornate. La griglia anteriore sembra adottare i piccoli motivi cubici del nuovo linguaggio Dacia, mentre la firma luminosa dei fari è in linea con quella dei modelli più recenti. Il logo a doppia “D” resta ancora nascosto sotto le pellicole grigie che ricoprono l’intero frontale.

La linea laterale è filante, con un tetto leggermente inclinato che dà slancio al profilo senza penalizzare troppo l’abitabilità. Ed è proprio su questo equilibrio tra spazio, funzionalità e prezzo che Dacia sembra voler costruire l’appeal commerciale del modello. Con la Renault Mégane termica ormai fuori produzione, si apre uno spazio per una familiare accessibile capace di sfidare proposte come la Skoda Octavia, che in diversi mercati europei continua a vendere bene e rappresenta uno dei punti di riferimento del segmento.

Le prime indiscrezioni sui prezzi parlano di un listino inferiore ai 25.000 euro per le versioni d’ingresso. L’eventuale introduzione del motore ibrido da 155 cavalli, entrato da poco nell’offerta Dacia, farebbe salire la cifra ma senza uscire da una fascia competitiva. Una strategia coerente con l’approccio del marchio, che anche con Duster e Bigster ha dimostrato di saper offrire molto contenuto a prezzi difficili da battere.

In un segmento dove alternative di questo tipo si stanno progressivamente riducendo, con sempre meno costruttori disposti a investire sulle station wagon, la C-Neo potrebbe essere una vera svolta per questo segmento. Se Dacia riuscirà a confermare le premesse, il modello ha tutte le carte per ritagliarsi uno spazio importante nel mercato europeo.