Il W10 che Wolfsburg non ha mai ammesso di aver costruito: una rarissima BMW M5

Siamo nel 1999 e né Audi né Volkswagen hanno in listino qualcosa da opporre alla BMW M5, e Ferdinand Piëch (allora membro influente del CdA a Wolfsburg), che non era tipo da aspettare i tempi dell’ufficio prodotto, decide di risolvere la questione a modo suo. Prende una E39, ne toglie l’aspirato V8 S62 da 4,9 litri e al suo posto infila un W10 sperimentale da 5,0 litri. Nessuna carrozzeria dedicata, nessun mulo di prova: la BMW resta la stessa, con il cambio manuale a sei marce che continua a lavorare come se niente fosse.

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Il W10 nasce dall’unione di due VR5 e le bielle lavorano su un albero motore comune. Tutto in alluminio, aspirato, con 473 cavalli e 592 Nm di coppia, ben 79 cavalli in più del motore originale. Non era il tipo di aggiornamento che si trova nel catalogo accessori di Monaco.

Passando al capitolo elettronica, controllo di trazione, controllo di stabilità e ABS sono stati disattivati, e il motore risponde a una centralina autonoma. Il risultato è una M5 più pronta e più cruda di qualunque E39 di serie. Dentro c’è un salotto di lusso, ma il pedale destro non ha nessun paracadute.

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Il progetto, ufficialmente, non è mai esistito. Sarebbe costato al Gruppo Volkswagen quasi 2 milioni di euro, con lo sviluppo tenuto fuori dal reparto R&D per volontà esplicita di Piëch. Sabine Willeke, che guidava il team, ha spiegato che di W10 ne sono stati costruiti solo tre: uno è rimasto in Germania, uno viene venduto insieme all’auto come pezzo espositivo, il terzo è quello montato sotto il cofano.

Nessun altro W10 ha mai girato su una vettura stradale, e Wolfsburg non è mai tornata sull’idea. Il gioco, dopotutto, è servito a preparare il terreno al W16 quadriturbo da 8,0 litri della Bugatti Veyron.

L’auto all’asta è una M5 E39 nera metallizzata con interni in pelle nera, identica a mille altre. Salvo il cruscotto Stack aftermarket privo di contachilometri, che rende impossibile stabilire la percorrenza, e i quadranti extra sul tunnel centrale. Ducting dell’aspirazione, accensione e vaschetta del liquido di raffreddamento sono ordinati come in un’auto di serie. Piëch in persona la usava, con targa provvisoria, come mezzo personale.

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L’attuale proprietario l’ha acquistata circa dieci anni fa grazie a contatti nel mondo dell’ingegneria e l’ha immatricolata in Slovacchia. La guida pure, nonostante manchi il certificato di conformità. Broad Arrow Auctions la mette all’incanto il 9 ottobre con una stima tra 250.000 e 350.000 euro.