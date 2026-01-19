L’ipotesi per la BMW X7 che umilia il design Neue Klasse

Se pensavate che la BMW X7 si sarebbe accontentata dell’ennesimo “trucco e parrucco” di metà ciclo, vi sbagliavate di grosso. La casa di Monaco sta infatti sviluppando una nuova generazione completa del suo SUV di punta, necessaria per affrontare un’arena che si sta facendo decisamente affollata e persino spaventosa.

L’attuale modello, che ha ormai quasi dieci anni sulle spalle e un restyling datato a quattro anni fa, dovrà presto vedersela con una rivale inedita e agguerrita, l’Audi Q9. Ingolstadt sta infatti lavorando al suo primo “gigante” in assoluto, una Audi Q9 concepita come alternativa più spaziosa, opulenta e inevitabilmente più costosa della prossima Q7. Sarà una sfida all’ultimo centimetro, in cui la X7 dovrà difendersi non solo dai quattro anelli, ma anche dalle solita nota Mercedes GLS. Una sfida che sicuramente negli States vede una serie di altri giganti da battere.

Mentre aspettiamo di vedere quanto sarà polarizzante il linguaggio stilistico della Neue Klasse sulla versione di serie, il mondo dei renderisti di Instagram ci offre una via di fuga estetica.

Il progetto digitale firmato da Kelsonik immagina una X7 decisamente più attraente. Addio alla controversa firma luminosa divisa e spazio a una griglia a doppio rene più piccola e armoniosa. Questo restyling non ufficiale, presentato ora in una elegante tonalità argento e con nuovi cerchi aerodinamici, sembra quasi voler sbeffeggiare le scelte ufficiali del marchio tedesco.

È quasi triste constatare come un progetto CGI, di solito un tentativo di appassionati e, talvolta, nostalgici, possa eclissare i rivali diretti con una semplicità che i designer ufficiali sembrano aver smarrito. Perché BMW non segua una strada stilistica così pulita, preferendo l’azzardo della Neue Klasse per la prossima generazione della X7, resta un mistero degno dei migliori thriller automobilistici. La realtà, purtroppo, è che il futuro SUV ammiraglia potrebbe non somigliare affatto a questo sogno digitale.