Non le fanno più come una volta: l’affidabilità delle auto è crollata nell’ultimo decennio?

Le auto di oggi sono sempre più sofisticate, cariche di tecnologie e software complessi, ma questa spinta all’innovazione porta con problemi sempre più frequenti e riparazioni meno accessibili per gli utenti comuni. La manutenzione sta diventando sempre di più un’esclusiva delle officine autorizzate.

Se ci focalizziamo sulla longevità e l’affidabilità dei veicoli moderni rispetto a quelli di 20 o 30 anni fa, la situazione non sembra migliorata. In teoria, il progresso dovrebbe portare a un’evoluzione costante, ma in pratica molte auto di ultima generazione sembrano più vulnerabili che mai.

Uno dei problemi più diffusi riguarda i sistemi di infotainment, ormai indispensabili nei veicoli moderni, ma anche una delle principali fonti di guasti. Apple CarPlay e Android Auto, in particolare, sono responsabili di 8,4 problemi ogni 100 veicoli, in aumento rispetto ai 6,3 per 100 veicoli dell’anno precedente, secondo i dati JD Power.

Diversamente da un guasto meccanico, non basta un cacciavite per risolvere problemi su componenti hi-tech. Se un componente software si blocca e non può essere riparato con un aggiornamento, deve essere sostituito. Anche altre funzionalità elettroniche, come Bluetooth e Wi-Fi di bordo, si rivelano spesso inaffidabili. Nel 2024, il Bluetooth ha generato 4,6 problemi ogni 100 auto, interferendo con chiamate, musica e navigazione. Il Wi-Fi, pur meno critico, ha riportato 2,4 problemi ogni 100 unità.

Secondo JD Power, più della metà dei 10 problemi più comuni nelle auto attuali è legata proprio alla connessione tra smartphone e auto. Un altro tasto dolente riguarda gli aggiornamenti over-the-air (OTA), ovvero quei software che vengono inviati in modalità wireless per migliorare le prestazioni dei veicoli. In teoria, un’ottima idea per evitare viaggi inutili in concessionaria. Peccato che, secondo le ricerche, il 56% degli automobilisti che hanno ricevuto un aggiornamento OTA non ha notato alcun cambiamento, mentre solo il 30% ha riscontrato benefici concreti.

Se da un lato i veicoli elettrici stanno facendo progressi in termini di affidabilità, i plug-in hybrid (anche abbreviati come PHEV) stanno mostrando un calo di qualità preoccupante. Secondo JD Power, oggi sono la categoria meno affidabile sul mercato.

Le auto lanciate nel 2022 hanno registrato 241 problemi ogni 100 unità vendute, contro i 196 problemi ogni 100 unità dei modelli già esistenti, segnando un aumento del 12,5%. Un dato allarmante, considerando la vastità del parco auto globale.