Auto elettriche: quali sono le tecnologie più apprezzate? Il sondaggio

Sono molto più affidabili di quanto spesso si possa pensare e anche se il loro andamento sul mercato è spesso altalenante e non sempre promettente rappresentano la soluzione per la mobilità del futuro: parliamo delle auto elettriche. È interessante notare, riprendendo i risultati della ricerca condotta da AutoPacific, quali sono le tecnologie più apprezzate da coloro che sono alla ricerca di un’automobile elettrica.

Cosa cerchiamo in un’auto elettrica

Sebbene in tanti continuino a storcere il naso di fronte alla grande diffusione della tecnologia all’interno delle automobili (tanto che sembrano essere più dei computer che dei mezzi meccanici) chi acquista un’auto elettrica lo fa anche e soprattutto per le tecnologie presenti in questi veicoli.

Secondo il sondaggio Future Attribute Demande Study (FADS) condotto da AutoPacific gli automobilisti amano le tecnologie a tal punto da cercarne sempre di nuove. La ricerca ha coinvolto circa quindicimila possibili acquirenti di un’automobile elettrica nei prossimi tre anni e gli ha sottoposto una lista di 163 optional tra i quali scegliere. L’aspetto interessante di questo sondaggio è che molti degli optional presenti sono esclusivi delle automobili elettriche. Questa la top 10 delle tecnologie più apprezzate sulle auto elettriche:

piastra di ricarica wireless per i dispositivi elettronici dei passeggeri anteriori – 44% piastra di ricarica wireless per i dispositivi elettronici dei passeggeri posteriori – 37% sedili anteriori riscaldati e ventilati/raffreddati – 37% tergicristalli con sensori per la pioggia – 36% tettuccio apribile – 35% impostazioni per la personalizzazione del profilo conducente – 35% presa da 110 V – 34% tendine parasole per i passeggeri posteriori – 33% avviso di traffico trasversale posteriore con frenata automatica di emergenza – 32% compressore d’aria incorporato – 31%

Alcune di queste tecnologie sono comuni e poco specifiche per le auto elettriche, mentre altre confermano la diffusione di quelle peculiari delle automobili a batteria. È interessante registrare anche come si apprezzi la presenza della piastra a induzione per la ricarica wireless e la presa da 110 V, tecnologie queste ormai presenti in quasi tutte le automobili elettriche.