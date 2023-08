Nissan Qashqai restyling: ecco come cambierà il SUV

Nissan Qashqai è uno dei SUV più venduti in Europa, grazie al suo design accattivante, alla sua versatilità e alla sua gamma di motori ibridi. La terza generazione del modello è stata lanciata all’inizio del 2021, ma la casa giapponese sta già pensando al restyling di metà vita, che dovrebbe arrivare nel 2024. Come potrebbe cambiare il Qashqai con il restyling? Proviamo a immaginarlo con l’aiuto di un rendering realizzato dal sito francese L’Argus.

Ecco i cambiamenti di Nissan Qashqai con il restyling del 2024

Il restyling del Nissan Qashqai dovrebbe essere piuttosto leggero, visto che la terza generazione ha già introdotto un look più moderno e aggressivo, ispirato al SUV elettrico Ariya. Tuttavia, alcuni dettagli potrebbero essere rivisti per rendere il modello più in linea con la nuova identità visiva del marchio.

Nella parte anteriore, il restyling potrebbe portare una calandra più ampia e integrata con i fari, che avrebbero una forma a boomerang e una nuova firma luminosa a LED. Il paraurti potrebbe essere ridisegnato per ospitare delle prese d’aria più grandi e dei fendinebbia più sottili. Il cofano potrebbe avere delle nervature più marcate per accentuare la sportività.

Nel profilo laterale, il restyling potrebbe modificare le forme degli archi passaruota e delle modanature inferiori, per dare maggiore dinamismo alla silhouette. Le ruote potrebbero avere dei nuovi disegni e dimensioni, mentre i retrovisori potrebbero essere più aerodinamici.

Nella parte posteriore, il restyling potrebbe intervenire sui gruppi ottici, che avrebbero una forma più affusolata e una grafica a LED più elaborata. Il portellone potrebbe avere una linea più spiovente, mentre il paraurti potrebbe avere un estrattore d’aria più pronunciato e dei terminali di scarico più integrati.

Per quanto riguarda l’abitacolo, il restyling potrebbe aggiornare il sistema di infotainment MTC+, che ha uno schermo touch da 10,1 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Potrebbero essere introdotti anche nuovi sistemi di assistenza alla guida e alla sicurezza, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi e il freno di stazionamento elettrico.

Sul fronte delle motorizzazioni, il restyling del Nissan Qashqai dovrebbe confermare la gamma ibrida attuale, composta dal mild hybrid a quattro cilindri da 1.3 litri con due livelli di potenza (140 o 158 CV) e dall’e-Power, che combina un motore elettrico da 190 CV con un generatore a benzina da 1.5 litri. Entrambe le versioni hanno la trazione integrale Q4 e il cambio automatico a otto rapporti.

Il restyling del Nissan Qashqai dovrebbe debuttare nel 2024, forse con un’anteprima alla fine del 2023. La produzione avverrà nello stabilimento di Sunderland, in Inghilterra, dove viene realizzato anche l’attuale modello. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma si prevede che saranno simili a quelli dell’attuale generazione, che parte da circa 25 mila euro per la versione base.