Renault Rafale Hypnotic: serie limitata dell’ammiraglia

La nuova Renault Rafale Hypnotic punta a una clientela che vuole distinguersi nel segno dell’esclusività. Destinata a prendere forma in soli 1.500 esemplari numerati, questa serie limitata rende ancora più alti e preziosi i contenuti dell’ammiraglia francese. A lei tocca il ruolo di regina della gamma.

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Sviluppata partendo dalla versione Atelier Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 CV, propone come l’altra un quadro dinamico vigoroso, abbinato a livelli di lusso più raffinati. Anche qui la trazione è integrale. Così migliora la sicurezza attiva e diventa più facile scaricare a terra il vigore energetico.

Il gruppo motopropulsore plug-in hybrid della Renault Rafale Hypnotic associa un cuore termico a tre unità elettriche, per una potenza combinata di 300 cavalli, con autonomia fino a 105 km in modalità 100% elettrica. Il telaio di tipo sportivo è stato messo a punto dagli ingegneri di Alpine Cars. Le quattro ruote sterzanti “4Control Advanced” e le sospensioni intelligenti con telecamera predittiva migliorano il comportamento dinamico.

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La Renault Rafale Hypnotic sposta in avanti l’asticella del prestigio, elevando ulteriormente l’immagine del SUV coupé top di gamma della casa della “losanga”. Il suo design si ispira all’aeronautica. La liaison emerge già nel nome di questa vettura di segmento D, che rende omaggio a un velivolo da competizione ben noto ai cultori del genere: il Caudron-Renault Rafale.

Per esaltare l’eccellenza del tributo al mezzo volante, bisognava spingersi oltre. Così per la nuova serie limitata sono stati scelti degli equipaggiamenti premium, che esaltano il carattere straordinario dell’auto di partenza.

La Renault Rafale Hypnotic sfoggia una carrozzeria verniciata nell’esclusiva tinta Nero Foresta satinato, con dettagli color nero lucido: una miscela di grande classe. Sulla carrozzeria si nota pure la finitura scura del frontale, con griglia della calandra black. Splendidi i cerchi in lega da 21 pollici con finitura satinata. Anche gli spoiler in nero lucido concorrono al fascino esclusivo della proposta.

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Le atmosfere della Dolce Vita trovano ulteriore risalto nell’abitacolo, trattato in modo specifico, per dargli una caratterizzazione unica. Al top, ovviamente, la dotazione, per soddisfare al meglio una clientela di alta gamma, che non accetta compromessi al ribasso. I materiali e le finiture sono di pregio, con dettagli distintivi che creano un ambiente al tempo stesso sportivo, raffinato e tecnologico.

Sulla Renault Rafale Hypnotic ci sono sellerie miste in Alcantara color nero titanio e tessuto spalmato testurizzato color nero con cuciture blu, bianche e rosse. In bella evidenza la “A” di Alpine retroilluminata. Il tetto oscurante Solarbay, l’head-up display e il sistema audio premium Harman Kardon aggiungono note di fascino.

Esclusiva, intensa e dalla spiccata personalità la Renault Rafale Hypnotic ha quello che serve per distinguersi. Ogni singolo dettaglio è stato progettato per accentuare l’appeal e la presenza del veicolo su strada. Si tratta di una serie limitata ipnotizzante. Il nome del modello non è un vezzo sconnesso dalla realtà, ma esprime fedelmente i suoi contenuti. Qui gli sguardi vengono catturati, in modo naturale.

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Gli ordini della Renault Rafale Hypnotic si apriranno a inizio ottobre 2026 in 14 Paesi europei: Francia, Germania, Spagna, Italia, Svizzera, Bulgaria, Belgio, Austria, Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Grecia. In Italia, questa serie limitata è disponibile a un prezzo di 60.700 euro. Solo 100 esemplari del modello saranno destinati al Belpaese.