Auto europea dell’anno, tra le finaliste dominano quelle elettriche

Se non è ancora chiaro quanto il modo dell’auto stia cambiando con l’arrivo dell’elettrico, allora scoprire le sette finaliste dell’auto europea dell’anno (European Car of the Year 2024) ci rinfrescherà la memoria. Delle sette finaliste sei sono elettriche. Nutrita anche la presenza di auto cinesi, con ben due modelli in finale.

La rivoluzione delle auto elettriche

A febbraio prossimo ci sarà la votazione conclusiva in merito all’auto europea dell’anno 2024, e l’annuncio arriverà ufficialmente il 26 febbraio al Salone di Ginevra. Dominio quasi assoluto per le auto elettriche. Mentre la tecnologia cerca di sfornare le batterie sostituibili per agevolare ulteriormente le ricariche, anche i 59 giurati dell’evento hanno messo in chiaro le cose: il futuro è nell’elettrico. Ecco quali sono le auto finaliste di questa nuova edizione: BYD Seal, Volvo EX-30, Peugeot e-3008, Renault Scenic, Kia EV9, Toyota CH-R, BMW Serie 5. Queste le sette vetture che si contendono il primato di auto dell’anno per questo 2023 ormai in chiusura.

Come detto, dominio quasi assoluto delle elettriche. Nel parterre appena elencato c’è infatti una sola eccezione, stiamo parlando della Toyota CH-R, la quale è appunto l’unica a non avere una trasmissione completamente elettrica. Ciò non vuol dire che stiamo parlando di un modello ormai obsoleto, anche perché diversamente non sarebbe di certo finito in finale. Si tratta ad ogni modo di un’auto ibrida, mentre gli altri 6 sono veicoli costruiti appositamente per il mercato dell’elettrico. Per molti, soprattutto negli States, ha fatto un certo scalpore invece la presenza della cinese BYD. Il marchio asiatico per molti è infatti ancora sconosciuto, essendo entrata nel mercato da poco, ma senza dubbio ha tutte le carte in regola per farsi un nome importante nei prossimi anni.

Auto europea dell’anno, chi è la favorita?

Come dicevamo, se per tutti gli altri marchi non è una novità essere presente nell’evento che premia l’auto europea dell’anno, per BYD lo è eccome. La new entry però non deve far pensare che i cinesi hanno poche chance. Anche perché a conti fatti hanno anche altri carte da giocare. La Volvo EX-30 infatti è sostanzialmente da considerarsi cinese a tutti gli effetti ormai, visto che è di proprietà della cinese Geely e il SUV elettrico in questione è stato progettato e costruito lì. Ma chi vincerà questa edizione 2024? Naturalmente, non abbiamo la sfera di cristallo per scoprire cosa ci riserverà il futuro. Nel 2021 ha vinto Toyota, e anche quest’anno la sua ibrida ha tutte le carte in regola per alzare il trofeo.

Sembrerebbe però alquanto insolito se, in un parterre con tutte auto elettriche, dovesse vincere l’unica che non lo è, e probabilmente potrebbe mandare anche un segnale non proprio felice al resto del mondo. la Kia EV9 è stata già premiata lo scorso anno e spera di poter fare il bis, ma indubbiamente ognuno ha le sue giustificate aspettative in merito alla vittoria. Non ci resta che affidarci all’esito dei giudici e attendere quindi fine febbraio per scoprire quale di queste vetture sarà nominata l’auto dell’anno per il vecchio continente.