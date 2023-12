Migliori fuoristrada pesanti, ecco la top 10

Imponenti, maestosi, pesanti, i camion sono la passione degli americani. Stavolta però ci concentriamo sulle prestazioni, al di là della potenza della stazza. Ecco i migliori fuoristrada pesanti, modelli da urlo che però mantengono una sorprendente agilità quando si tratta di sfrecciare nelle aree più impervie del mondo.

Percorsi impervi senza paura

Pronti per la top 10 dedicata ai migliori fuoristrada pesanti, i truck che non temono percorsi impervi e dimostrano di avere grande compattezza e tenuta su ogni manto stradale. La classifica prende spunto dalle tante recensioni che gli automobilisti a stelle e strisce hanno fornito sul web. Partiamo dal decimo posto, il quale è occupato da Tremore Ford Maverick. Si tratta di un modello da 250 cavalli e 4000 libbre di traino. Il prezzo è di 31.165 dollari.

al nono posto abbiamo invece il Ram 2500 Power Wagon. 410 cavalli di potenza e 10590 libbre di traino. Il prezzo è di 72585 dollari. I solidi assi anteriore e posteriore con funzione “Articulink” gli conferiscono una migliore flessibilità quando è in pista, anche se il prezzo è senza dubbio proibitivo per molte tasche, cosa che lo fa scivolare nono.

All’ottavo posto abbiamo invece GMC Sierra 1500 AT4X. 420 cavalli e 8900 libbre di traino. Anche in questo caso il prezzo è decisamente proibitivo, costa infatti 83.545 dollari. È dotato di ammortizzatori Multimatic DSSV, pneumatici più resistenti e una sospensione completamente rielaborata rispetto ai modelli precedenti della GMC.

Settimo posto, tra i migliori fuoristrada pesanti c’è il Toyota Tacoma TRDPro. Costa 52.075 dollari, ha 278 cavalli e può trainare fino a 6400 libbre. Sembra un passo indietro rispetto agli altri che lo hanno preceduto in classifica, ma in merito alle prestazioni offerte sui percorsi impervi teme pochi rivali. Questo perché è dotato di attrezzature ad hoc per il trail.

Al sesto posto abbiamo invece il Toyota Tundra TRD Pro. 437 cavalli, oltre 11 mila libbre di traino, bloccaggio elettronico e ammortizzatori Fox da 2,5 pollici. Il prezzo è di 73.925 dollari.

Migliori fuoristrada, la top 5 dei camion

Eccoci giunti alla top 5, ci avviciniamo alla meta. Quale sarà il camion al primo posto per prestazioni da fuoristrada? È ancora presto per scoprirlo, poiché c’è da dare spazio ad altre posizioni. Al quindi posto troviamo la Chevrolet Silverado HD ZR2 / Bison. I cavalli sono 470, può portare fino a 18.500 libbre e costa 72.595 dollari. Le versioni con più optional arrivano a 81.730 dollari.

Quarto posto per Chevrolet Silverado 1500 ZR2 / Bison. 420 cavalli e 8.800 libbre di traino fanno di questo colosso un baluardo difficile da superare in classifica. Il prezzo parte da 71.895 euro.

Difficile da superare il modello precedente, eppure Chevrolet ha fatto di meglio, stando alle recensioni dei migliori fuoristrada tra i camion in commercio. Con Chevrolet Colorado ZR2 / Bison entra infatti sul podio e si guadagna la terza posizione. Il prezzo è più contenuto e parte da 48.395 euro fino ad arrivare a 60500 euro. 310 cavalli e 7700 libbre di traino.

Al secondo posso, a un passo dal primato, troviamo Ram 1500 TRX. 702 cavalli e fino a 8100 libbre di traino. otore V8 sovralimentato da 6,2 litri lancia il TRX a 60 mph in soli 4,0 secondi. Il modello uscirà a fine 2024, ma già sono in molti coloro che lo attendono, nonostante la cifra a dir poco proibitiva, 119.620 dollari.

Primo posto per il Re dei Rei: Ford F-150 Raptor/R. Ancora 710 cavalli, con 8100 libbre di traino. Motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, che gli conferisce un tempo di 0-60 mph di poco meno di quattro secondi. E dotato di pneumatici tassellati da 37 pollici e le sospensioni flessibili con ammortizzatori Fox a valvole attive, esclusive del camion in questione. Il prezzo è di 78.770 dollari, mentre la variante R arriva a 109.145 dollari. È lui al top della classifica.