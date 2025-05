Nissan chiude molto bene l’anno fiscale: crossover elettrificati da record in Italia e in Europa

Il 2024 si conclude (nonostante tutto) con risultati eccezionali per Nissan, che conferma la validità del proprio percorso verso una mobilità sempre più elettrificata. I numeri parlano chiaro: il 45% delle vendite totali in Europa e il 47% in Italia riguardano modelli dotati di tecnologia elettrica o ibrida avanzata, evidenziando l’efficacia della strategia sostenibile della Casa nipponica.

Advertisement

Nel corso dell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2025, Nissan ha totalizzato 378.900 immatricolazioni in Europa, spinte soprattutto dai successi commerciali di Juke, Ariya e Qashqai.

Advertisement

Entrando nel dettaglio, il compatto urbano Nissan Juke ha raggiunto il proprio record assoluto in Europa con 104.000 unità vendute, il miglior risultato dal suo debutto nel 2010. Anche in Italia ha registrato ottimi numeri, con 12.610 vetture vendute, classificandosi nella Top 10 del suo segmento. Il SUV 100% elettrico Ariya ha raggiunto 20.600 consegne nel continente, mentre sul mercato italiano ha più che raddoppiato le sue performance, toccando 370 unità e conquistando anch’esso un posto nella Top 10 di riferimento. Ancora una volta, il bestseller rimane Qashqai, con 166.800 esemplari immatricolati in Europa e 17.982 in Italia, confermandosi leader indiscusso tra i crossover.

Secondo Mayra Gonzalez, Vicepresidente Marketing e Vendite Nissan Europa, il brand è determinato a espandere ulteriormente la propria presenza nel settore elettrico. Con nuovi modelli full electric in arrivo nel 2025, come la Micra di nuova generazione, dotata di batterie da 40 o 52 kWh e oltre 400 km di autonomia, e la (totalmente) rinnovata Leaf, Nissan si prepara a rafforzare la sua leadership green.

Nel frattempo, la tecnologia e-POWER, disponibile su Qashqai, Juke e X-Trail, sarà aggiornata, migliorando efficienza, silenziosità ed emissioni. Questo sistema ibrido innovativo, che utilizza un motore a benzina per generare energia e uno elettrico per muovere le ruote, permette una guida elettrica senza necessità di ricarica.

Advertisement

Guardando al futuro, la terza generazione di Nissan Juke sarà lanciata come veicolo elettrico puro nel 2026, ispirata al concept Hyper Punk, mentre una nuova citycar di segmento A arriverà dal 2026, frutto della sinergia con il Gruppo Renault e la piattaforma Ampere.