Nissan Armada 2025, in arrivo un grande restyling

Per il prossimo anno è previsto un restyling molto importante per il Nissan Armada, il SUV più grande del marchio che è stato riprogettato completamente da zero. Arrivano modifiche sul design, che risulta più affilato, sull’abitacolo, che diviene più tecnologico e un nuovo motore che gli conferirà un assetto da fuoristrada.

Le novità del restyling del Nissan Armada

Il cuore del nuovo Nissan Armada sarà un motore V6 biturbo da 3,5 litri, lo stesso presente sull’Infiniti QX80. Un motore capace di erogare fino a 425 cavalli di potenza e 699 Nm di coppia. Il restyling ha quindi determinato un aumento di 25 CV e 139 Nm rispetto alla versione precedente che prevedeva il motore V8. Il nuovo powertrain è abbinato a un cambio automatico a nove velocità e alla trazione integrale adattiva.

Gli altri cambiamenti tecnici prevedono un aumento del 25% della rigidità torsionale e una del 57% rispetto alla rigidità laterale. Questo permette alla Nissan Armada di avere una migliore guidabilità e, anche grazie all’allestimento Pro-4X, avere migliori capacità da fuoristrada. L’allestimento Pro-4X arriva per la prima volta sulla Nissan Armada e prevede pneumatici all-terrain da 20”, sospensioni pneumatiche adattive, il differenziale posteriore bloccabile elettronico e una piastra paramotore in metallo. È disponibile anche l’allestimento Platinum Reserve, il top di gamma, con cerchi esclusivi da 22”, sospensioni pneumatiche adattive, barra luminosa a LED posteriore, barra di luci posteriori a tutta larghezza, head-up display e sedili massaggianti sia per il conducente che per il passeggero.

Esteticamente il Nissan Armada prevede sull’anteriore una fascia con un design retrò della griglia mentre sul posteriore troviamo un paraurti migliorato.

Ampio spazio è stato previsto per la dotazione di sicurezza che contempla, tra gli altri, il sistema per la frenata automatica di emergenza, quello per il monitoraggio degli angoli ciechi, l’assistenza per gli abbaglianti e il sistema per il mantenimento della corsia. Di serie sono disponibili il ProPILOT Assist, che combina input di frenata, accelerazione e sterzata con l’assistenza automatica al cambio di corsia.

L’abitacolo prevede due schermi da 12,3” che diventano da 14,3” negli allestimenti Pro-4X, Platinum e Platinum Reserve. In questi allestimenti inoltre c’è il supporto ad Android Auto e ad Apple CarPlay.