Niente più incendi con il raffreddamento a griglia di Hyundai e Kia

Hyundai e Kia, fratelli inseparabili, hanno deciso di rassicurare tanti automobilisti sospettosi sul pericolo delle scintille dal proprio pianale elettrificato. Hanno recentemente depositato un brevetto che promette di rendere gli incendi delle batterie un ricordo del passato.

L’idea sembra semplice, almeno sulla carta, quella del brevetto. Si tratta di smettere di aggiungere pezzi e iniziare a far lavorare meglio la struttura del veicolo. Il brevetto, intitolato significativamente Battery Storage Case, è stato depositato negli Stati Uniti e suggerisce che potremmo vedere questa tecnologia su strada già entro i prossimi due anni.

Il cuore della tecnologia proposta da Hyundai non è un nuovo estintore magico, ma un canale di raffreddamento a griglia posizionato strategicamente nel contenitore inferiore della batteria. Invece di affidarsi ai classici percorsi unidirezionali, che spesso portano il calore a concentrarsi in angoli bui e, appunto, surriscaldati, trasformando alcune celle in piccoli forni, questo design introduce sottocanali intersecanti.

Il refrigerante può così fluire sia orizzontalmente che verticalmente, distribuendo il fresco in modo uniforme su tutta la superficie inferiore. È, in pratica, l’equivalente automobilistico di un sistema di condizionamento a zone, ma per celle che tendono a innervosirsi troppo.

Si va così nella direzione dell’eliminazione delle sottili piastre di raffreddamento separate. Quelle vecchie strutture multistrato erano famose per cedere sotto stress durante gli impatti, proprio nel momento in cui serve che tutto sia al proprio posto. Integrando i canali direttamente nella struttura della cassa inferiore, Hyundai e Kia hanno trasformato il sistema di raffreddamento in un componente strutturale. Questo non solo migliora l’efficienza termica, ma rinforza il telaio, distribuendo i carichi fisici in caso di incidente.

Un incendio della batteria è ancora decisamente difficile da spegnere, anche se molto raro, ma questa mossa mira comunque a tranquillizzare i mercati globali e a rispondere a una pressione normativa sempre più asfissiante.