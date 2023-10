MG Cyberster 2024, tutti i dettagli: esterni, interni, tecnologia, prezzi, uscita

Nel corso del Festival of Speed di Goodwood, uno dei modelli più interessanti portati all’attenzione del pubblico è stata la MG Cyberster 2024. In un contesto appositamente dedicato, tra gli eventi di un intero anno, la Casa britannica, oggi sotto il controllo di GAIC Motors, si è immersa nel passato. La vettura richiama chiaramente l’epoca d’oro dell’azienda di Birmingham negli anni Cinquanta e Sessanta. Grazie all’eccezionale lavoro svolto dal centro stile e dagli ingegneri, sembra avere buone possibilità di successo su vasta scala. Ci troviamo di fronte a una spider di vecchia scuola, potenzialmente in grado di battere la concorrenza in termini di vendite.

Il prezzo di listino è infatti tra i più accessibili del settore, almeno se confrontato con il segmento in cui si inserisce. Raramente si trovano cifre così basse, probabilmente grazie alle indicazioni fornite dalla società madre. In Cina, le auto hanno un prezzo accessibile, e con simili credenziali, MG mira a catturare l’attenzione anche nel Vecchio Continente. Nel 2022, MG ha chiuso l’anno superando le 100 mila immatricolazioni. In attesa dei dati finali dell’anno in corso, sembra che la MG Cyberster 2024 sia stata progettata appositamente per il mercato europeo. In Europa, la passione per le scoperte è stata oscurata dal grande successo dei SUV, ma esiste comunque una comunità calorosa. È su questo pubblico che gli stilisti puntano, con un design accattivante e dotazioni tecnologiche sofisticate. Esploreremo tali aspetti nei prossimi paragrafi, prima di esaminare nel dettaglio le motorizzazioni e i prezzi, e di scoprire le principali concorrenti.

MG Cyberster 2024: gli esterni

Nel momento del suo ingresso in GAIC Motors, molti avevano espresso timori sul futuro di MG. Posta con le spalle al muro, l’azienda ha dovuto accettare l’offerta cinese. Ciò ha scatenato dubbi sull’effettiva qualità del design delle vetture messe in commercio. La risposta data sul campo ha tranquillizzato gli scettici, che si sono rivelati felici di essersi sbagliati.

Il concetto della MG Cyberster 2024 risale al 2021, quando è stato presentato al Salone di Shanghai. Già allora i rappresentanti ufficiali dell’azienda ammettevano di voler realizzare una spider ecologica ed economica. Sembrava quasi un paradosso, vero?

Tuttavia, basandosi sulle ampie competenze acquisite nell’ambito della mobilità sostenibile, i dirigenti stavano parlando seriamente. Poiché, mentre da noi le vetture elettriche continuano a costare una fortuna, altrove sanno come contenere i costi di produzione.

Il team di progettazione londinese ha trovato la strada giusta per raggiungere un obiettivo straordinario. Prima dell’arrivo nelle concessionarie, erano trapelati bozzetti che mettevano in luce un approccio pragmatico: pochi fronzoli e molta sostanza. Gli obiettivi dei responsabili sono chiari: farsi notare. Per quanto riguarda le dimensioni, la MG Cyberster ha una lunghezza di 453 cm, un’altezza di 132 cm e una larghezza di 191 cm. In termini approssimativi, queste dimensioni superano leggermente la Porsche Boxster, mentre l’abitabilità è notevolmente superiore rispetto alla Mazda MX-5.

Il design proposto dalla squadra fa un chiaro riferimento ai fan nostalgici, che da tempo speravano di vedere un degno successore della gloriosa storia di MG, caratterizzata da gioielli come la Number One (1925), la “F” (1995) e la TF (2002). La MG Cyberster 2024 ha una forte personalità: è sicura di sé e ha uno sguardo magnetico, un vero piacere per gli occhi.

Gli interni

Attraverso i canali ufficiali, il produttore ha mostrato in anteprima l’abitacolo. Ciò che ha suscitato immediato interesse sono state le aperture a forbice delle portiere, degne di una supercar. I responsabili della progettazione hanno puntato in alto. Sebbene a volte la parola “concretezza” venga associata a un’accezione negativa, essa può coesistere con trovate fantasiose e audaci. Altrettanto notevoli sono i sedili, di un acceso colore rosso, realizzati in pelle e Alcantara. Sono regolabili tramite i comandi per la configurazione elettrica situati ai lati, con fianchetti pronunciati che spiccano. Il volante è di design tradizionale, con inserti cromati nella zona inferiore. Nel tunnel centrale si trovano il selettore della trasmissione, i comandi della capote in tela e un quarto piccolo display aggiuntivo dedicato all’impianto di climatizzazione.

I tre schermi principali sono integrati in un pannello curvo sulla plancia, che permette di tenere sotto costante controllo le performance del veicolo durante la guida su strada e di accedere all’infotainment. Anche se non sono stati mostrati in funzione durante l’evento britannico, i dirigenti dell’azienda hanno assicurato che l’interfaccia sarà user-friendly e reattiva nella risposta ai comandi. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, il reparto informatico ha fatto grandi progressi. Date le crescenti aspettative nei confronti dei moderni sistemi di sicurezza, il pacchetto di dotazioni per la guida autonoma raggiunge il livello 3, mentre l’active-upgrading consente l’interconnessione in 5G.

È importante notare che i sistemi di terzo livello saranno utilizzabili solo nei mercati selezionati, dove le normative lo consentono. Negli Stati Uniti, Mercedes è stata una delle prime a ottenere l’approvazione in alcuni Stati. Al momento in Italia, questa possibilità non è contemplata, ma non si può escludere una futura evoluzione da parte delle istituzioni. La guida autonoma rappresenta, infatti, una delle sfide più importanti del settore automobilistico e l’Italia potrebbe cambiare opinione una volta dimostrata l’affidabilità di tali sistemi.

Motori e prezzi

La MG Cyberster 2024 è disponibile nei punti vendita con un powertrain completamente elettrico, capace di erogare una potenza di 335 CV e dotato di trazione posteriore. In futuro, sarà introdotta una nuova versione top di gamma che, grazie a un doppio modulo elettrico, sarà in grado di erogare una potenza combinata di 544 CV, con trazione integrale. Il cuore della vettura è ereditato dalla XPower, con alcune modifiche apportate. Tuttavia, rispetto alla versione più leggera, perde un po’ in termini di accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (circa 96 km/h), completandola in meno di 3 secondi. Per quanto riguarda le batterie, ci sono due opzioni disponibili, da 64 e 77 kWh, che offrono un’autonomia compresa tra 500 e 580 km nel ciclo CLTC, il punto di riferimento cinese, notoriamente più generoso rispetto al WLTP.

Gli ordini inizieranno ad agosto 2024 e le consegne dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Poiché il veicolo deve ancora arrivare sul mercato, il listino prezzi non è stato ancora pubblicato. Tuttavia, alcune fonti interne suggeriscono che il prezzo sarà di circa 50 mila sterline, corrispondenti a poco più di 55 mila euro al cambio attuale. Tra le rivali, ci si aspetta una competizione serrata con la Mazda MX-5 e la BMW Z4.