MG, fine anno scoppiettante e ricco di riconoscimenti per i suoi modelli

La casa automobilistica di proprietà cinese, il colosso SAIC per essere precisi, ha più di qualche risultato da festeggiare. MG chiude l’anno con traguardi importanti che portano il segno di un impegno dell’azienda, grazie soprattutto al sostegno cinese, per raggiungere standard altissimi.

Si segnala, infatti, come la nuova HS abbia ottenuto il massimo punteggio di 5 Stelle Euro NCAP, riaffermando la sua eccellenza in termini di sicurezza. Inoltre, l’MG3 Hybrid+ si è guadagnata un posto tra i finalisti per l’ambito premio 2025 AUTOBEST “Best Buy Car of Europe”, che sarà assegnato a metà dicembre da una giuria composta da 31 esperti del settore provenienti da tutto il Continente.

“La MG HS aveva già raggiunto il punteggio massimo di 5 stelle Euro NCAP nel 2019. Allora era stata testata per la prima volta,” ha sottolineato un portavoce dell’azienda. “Da allora, i protocolli sono stati aggiornati ben due volte. MG ha dimostrato grande impegno nell’adattare il modello per rispettare i nuovi standard, introducendo tecnologie all’avanguardia. Questo risultato non solo conferma il valore del nostro SUV, ma riflette anche la determinazione di produttori come MG nel perseguire standard di sicurezza sempre più rigorosi”.

La gamma MG HS si distingue per il pacchetto di sicurezza avanzata MG Pilot. Questo include funzionalità essenziali come il sistema di frenata di emergenza attiva, progettato per proteggere pedoni e ciclisti. Altri elementi innovativi sono il DOW (Door Open Warning), che avverte se una portiera viene aperta improvvisamente nella traiettoria di un ciclista in arrivo, e sistemi come il mantenimento della corsia. Da sottolineare anche il rilevamento dell’angolo cieco, l’assistenza al cambio di corsia e l’avviso di attenzione del conducente.

I modelli con cambio automatico offrono inoltre funzionalità avanzate come l’Adaptive Cruise Control e il Traffic Jam Assist, per una guida ancora più sicura e confortevole. “Siamo estremamente fieri di questi risultati,” ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di SAIC Motor Italy. “La sicurezza è una priorità assoluta per il gruppo SAIC, ed è parte integrante del processo di progettazione delle nostre vetture. Questo impegno continuo verso l’innovazione tecnologica è stato confermato ancora una volta dai risultati ottenuti nei rigorosi test Euro NCAP”.