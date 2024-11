Mercato auto Europa: ottobre 2024 in leggera crescita, ma rallenta la corsa dell’elettrico

Dopo una serie di mesi in negativo, ad ottobre 2024 il mercato automobilistico europeo torna a crescere, sebbene in modo molto leggero. Secondo gli ultimi dati forniti da ACEA, i veicoli immatricolati in Europa lo scorso mese ammontano a 866.397 unità, contro le 856.762 del 2023. Parliamo dunque di una crescita dell’1,1%. Tra i Paesi in maggiore risalto la Spagna, con un aumento del 7,2% e la Germania con il 6%, dopo tre mesi in difficoltà. A rallentare, invece, Francia e Italia, rispettivamente con l’11 e il 9,1%. Considerando i primi 10 mesi del 2024, le vendite ammontano a 8.856.195 unità, contro le 8.796.935 dello scorso anno, in aumento dello 0,7%.

Mercato auto in leggera crescita in Europa ad ottobre 2024: auto elettriche in negativo dall’inizio dell’anno

Nello specifico, ad ottobre 2024 sono aumentate del 2,4% le vendite di auto elettriche, con l’immatricolazione di 124.907 unità. La quota di mercato raggiunge il 14,4%. Tuttavia, considerando i primi 10 mesi del 2024, le vendite sono crollate del 4,9% rispetto al 2023. A pesare maggiormente su questo dato la Germania, dove le immatricolazioni di veicoli elettrici sono scese del 26,6%.

Le auto ibride plug-in, dopo alcuni mesi in positivo, scendono del 7,2% a causa di Francia e Italia, dove le vendite sono crollate rispettivamente del 26,9% e 24,9%. La quota di mercato delle plug-in ad ottobre 2024 è del 7,7%. Rispetto al 2023, da inizio anno le vendite sono scese del 7,9%.

Per quanto riguarda le auto ibride, le vendite sono aumentate del 17,5%, con una quota di mercato del 33,3%. Scendono del 6,8% le auto a benzina. A pesare su questo dato nuovamente Francia e Italia, con una flessione del 32,7% e 10,1%. La quota di mercato scende dal 33,4% del 2023 al 30,8%. Continua il declino anche delle auto diesel, con una flessione del 7,6% e una quota di mercato del 10,9%.

Analizzando i risultati dei principali costruttori in ambito UE, il gruppo Volkswagen ha registrato una crescita del 16,7%, con performance positive per quasi tutti i marchi: Volkswagen +20,5%, Skoda +26,7%, Seat +63,3%, Cupra +19,6% e Porsche +2,6%, mentre Audi ha segnato un -11,1%.

Stellantis ha invece riportato una flessione del 16,9%, con andamenti contrastanti tra i vari marchi: in crescita Peugeot (+12,5%), in calo gli altri brand con Fiat -46,2%, Opel -2,1%, Citroen -35,4%, Jeep -10,9%, DS -7,1%, Alfa Romeo -19,3% e Lancia -79,3%. Il gruppo Renault ha registrato una contrazione dell’1,5%, con Renault a -0,4%, Dacia -2,8% e Alpine -4,7%.