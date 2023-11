BMW iM3, svelato il nome della prima elettrica della serie M

Tutti gli indizi portano ormai alla risoluzione dell’enigma. In arrivo la BMW iM3, la prima auto elettrica della serie M. Nulla è ancora ufficiale, ma dopo che è stato depositato tale nomenclatura presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, sembra ormai chiaro che sarà questo il nome dell’auto in questione.

Due modelli coesisteranno insieme

Oltre al deposito presso l’Ufficio sopracitato, è stata anche presentata domanda presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, naturalmente con lo stesso identico nome, BMW iM3. Se pensate però che l’auto elettrica in questione prenderà il posto di quella tradizionale, vi sbagliate di grosso. Nonostante i tanti proclami di rompere con il passato e pensare alla sostenibilità, a quanto pare le due auto coesisteranno. Ormai la battaglia dell’Unione Europea è chiara: tra poco più di 10 anni le auto elettriche dovranno rappresentare la larga maggioranza delle vetture in circolazione. A tal proposito, si sta cercando di lavorare su nuove tecnologia per migliorare proprio l’autonomia delle auto elettriche, ossia delle loro batterie.

Il coloro tedesco però non vuole rinunciare alla sua attuale M3 a combustione e per questo motivo, secondo gli ultimi rumors, entrambe le vetture coesisteranno, almeno fino a che ciò sarà consentito. Secondo il capo dello sviluppo prodotto della BMW, Frank Weber, “ci sarà una coesistenza di soluzioni sul mercato, il che è necessario”. Il capo della BMW M, Frank van Meel ha affermato sostanzialmente la stessa cosa: “Beh, la logica è abbastanza semplice. La prossima [M3 e M4] deve essere migliore di quella attuale. E se ciò può essere fatto in modo elettrico, allora probabilmente diventerà elettrico. In caso contrario, rimarremo con il motore a combustione. È abbastanza semplice. Ma, ovviamente, stiamo cercando di far sì che ciò accada come elettrico puro”.

BMW iM3, un nome specifico per distinguersi

In alcuni mercati, le due varianti, quella tradizione e quella elettrica, potrebbero sovrapporsi nelle vendite, e per questo motivo il colosso tedesco ha pensato bene di variare il nome, così che sarà facile distinguere di quale modello si tratta. Se però pensate che tale veicolo sia in arrivo a breve, vi sbagliate. Al momento infatti non si sa quando l’auto elettrica in questione verrà realmente prodotta. Da sempre, l’azienda ha fatto sapere che una versione elettrica della M3 verrà lanciata sul mercato solo se sarà effettivamente migliore di quella tradizionale. In sintesi, non è quindi nemmeno detto che arrivi realmente prima o poi. Certamente, il fatto di aver brevettato ciò il suo nuovo nome indica l’intenzione di iniziare quanto meno a valutare l’ipotesi.