Mercedes-AMG, il nuovo SUV in arrivo nel 2027 sarà uno dei più aggressivi in circolazione

Mercedes-AMG sta per rivoluzionare il mondo degli SUV di lusso ad alte prestazioni. Il debutto ufficiale del prossimo modello del segmento è previsto per il 2027, con il marchio di Affalterbach ha già iniziato a svelare i primi dettagli di questa imponente creatura.

Dopo un’anteprima rilasciata alla fine del 2024, il prototipo è stato finalmente immortalato durante i test invernali, confermando il suo carattere estremo. Le proporzioni di questo SUV elettrico Mercedes-AMG sono mastodontiche, tanto da competere direttamente con rivali del calibro della BMW XM. Tuttavia, il pesante camuffamento applicato al prototipo lascia ancora molto all’immaginazione.

Ciò che traspare, però, è che lo stile riprenderà il linguaggio estetico delle più recenti Mercedes elettriche, come la GLC EV, con gruppi ottici affilati e una griglia frontale chiusa, pensata per ottimizzare l’aerodinamica. Dalle immagini emergono dettagli che tradiscono l’indole aggressiva del veicolo. Non mancano, quindi, cerchi in lega di dimensioni esagerate, freni ad alte prestazioni con dischi in carbonio-ceramica e pinze dorate, nonché una silhouette posteriore dal profilo coupé, che ricorda da vicino l’Aston Martin DBX.

Inoltre, il particolare design del portellone suggerisce la presenza di uno spoiler retrattile, simile a quello della Porsche Cayenne Coupé, nascosto sotto la copertura aggiuntiva del lunotto posteriore. Anche i fanali posteriori, seppur provvisori, sembrano ispirarsi alla futuristica Vision EQXX, anticipando il nuovo stile della gamma GLB elettrica, attesa per la fine del 2026.

Sotto la scocca, il Mercedes-AMG GT SUV poggerà sulla nuovissima piattaforma AMG.EA, sviluppata appositamente per supercar elettriche. La stessa base sarà condivisa con la futura AMG GT berlina, promettendo prestazioni fuori dal comune. Il sistema propulsivo sarà composto da due motori elettrici a flusso assiale collocati sull’asse posteriore, capaci di erogare una potenza massima di 1.000 CV.

Sembra, inoltre, che Mercedes-AMG stia lavorando a una versione ancora più estrema, con un ulteriore motore elettrico sull’asse anteriore, che porterà la potenza complessiva a quasi 1.500 CV. Oltre a garantire la trazione integrale, questa configurazione permetterà una distribuzione della coppia ultrarapida in curva, elevando il piacere di guida a livelli mai visti su un SUV di lusso.

Mercedes-AMG ha confermato che il GT SUV sarà svelato ufficialmente alla fine del 2026, con la commercializzazione prevista per il 2027. Lo stesso anno vedrà l’arrivo di nuovi colossi dell’elettrificazione di lusso, rendendo il panorama ancora più competitivo.