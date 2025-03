Mercedes, il capo progettista rischia di perdere il posto per colpa dell’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il settore automobilistico, automatizzando attività che un tempo erano esclusivamente umane. Dalla produzione all’assemblaggio, dalla gestione dei dati alla logistica, fino al customer service e alla gestione delle flotte, l’AI sta diventando una presenza imprescindibile.

Secondo Gorden Wagener, capo del design di Mercedes, anche il design automobilistico è destinato a finire sotto l’egida dell’intelligenza artificiale. Le implicazioni potrebbero essere presto meno posti di lavoro per i designer e una progressiva eliminazione delle posizioni junior.

In un’intervista rilasciata ad ABC News, Wagener ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale cambierà radicalmente il modo in cui progettiamo. Credo che, entro dieci anni, gran parte del design sarà generato dall’AI, rendendo i designer quasi superflui. Il mio successore? Probabilmente sarà una macchina, e il suo stipendio sarà molto inferiore al mio”.

Nonostsnte Wagener riconosca che attualmente solo l’1% dei concept generati dall’AI sia realmente valido, Mercedes sta già sfruttando l’intelligenza artificiale per accelerare i processi creativi. L’AI è stata impiegata non solo per la progettazione dei veicoli, ma anche per la realizzazione di Mercedes Places, i nuovi edifici di lusso a Miami e Dubai.

Anche General Motors sta spingendo sull’acceleratore con il design generativo AI, utilizzando software avanzati come quello di Autodesk. La Chevrolet Corvette C8 del 2020 ha beneficiato di questa tecnologia per ottimizzare componenti strutturali, mentre la Cadillac Celestiq EV è frutto di un massiccio utilizzo dell’intelligenza artificiale in fase di progettazione. Tesla, dal canto suo, integra l’AI sia nella progettazione dei veicoli che nello sviluppo della guida autonoma. Si dice che il design geometrico avveniristico del Cybertruck sia stato influenzato da simulazioni di AI.

Nel cuore del quartiere Brickell di Miami, come anticipato, sta nascendo il primo Mercedes Places, un complesso residenziale di lusso che segna il debutto del brand nel settore immobiliare nordamericano. Wagener sottolinea come l’architettura stessa evochi il concetto di velocità: “I balconi sembrano in movimento, girano e si sovrappongono, creando un effetto dinamico e senza fine. L’edificio è argentato, come un’auto Mercedes. Persino i balconi ricordano il parafango di un’auto”.

L’idea alla base di Mercedes-Benz Places è creare un ecosistema in cui auto e abitazione si fondano in un’esperienza unica. Il celebre Hyperscreen dell’EQS EV, ad esempio, è stato pensato per replicare a bordo l’esperienza di un grande schermo domestico. Ma l’era dell’intelligenza artificiale nel design è solo all’inizio, e Mercedes non solo la sta abbracciando, ma la sta trasformando in un nuovo paradigma del lusso e dell’innovazione.