Mercedes-AMG elettrica: il prezzo è già alto, ma gli optional fanno ancora più paura

Mercedes-AMG apre gli ordini della nuova GT Coupé 4 porte elettrica, prima sportiva a zero emissioni del marchio di Affalterbach. Il modello porta l’identità AMG nell’era della batteria con numeri di assoluto rilievo, perché nella configurazione più spinta supera i 1.100 CV e scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,1 secondi, prestazioni accompagnate però da un listino di partenza superiore ai 160.000 euro e da una dotazione di optional in cui diversi accessori raggiungono le cinque cifre.

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Mercedes-AMG elettrica: 1.169 CV e optional da capogiro che possono spingere il prezzo oltre i 200.000 euro

La gamma si articola su due varianti distinte. La AMG GT 55 Coupé 4 porte elettrica sviluppa 816 CV, mentre la più estrema GT 63 raggiunge 1.169 CV, valore che la pone davanti anche alla Ferrari Luce, accreditata di 1.050 CV. Sulla GT 63 la trazione integrale viene gestita da tre motori a flusso assiale, soluzione pensata per garantire una risposta immediata e prestazioni di vertice, mentre la batteria comune all’intera gamma ha una capacità di 106 kWh con un’autonomia dichiarata che oscilla tra 596 e 700 km a seconda della versione e della configurazione.

Il listino parte da 168.950 euro per la AMG GT 55, mentre la GT 63 richiede almeno 217.450 euro, cifre da intendere come punto di partenza. Tra gli optional più rilevanti figura il Pack Charge Performance AMG da 2.400 euro, che abilita la ricarica rapida fino a 600 kW con un passaggio dal 10 all’80% in circa 11 minuti, importo quasi contenuto se confrontato con il resto del listino accessori.

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Il salto più consistente arriva con le personalizzazioni estetiche e tecniche. Una vernice esclusiva può raggiungere i 11.900 euro, mentre il tetto panoramico viene proposto a 3.000 euro e l’alternativa in carbonio richiede 4.800 euro. Il kit performance, che include freni carboceramici e porta la velocità massima della GT 63 a 300 km/h, costa 6.300 euro, ai quali si aggiungono i 5.250 euro del pacchetto aerodinamico. Sommando questi accessori, una AMG GT elettrica ben configurata può superare ampiamente i 250.000 euro, trasformandosi in un prodotto dal posizionamento sempre più esclusivo.

Con la GT Coupé 4 porte, Mercedes-AMG sembra voler dimostrare che il marchio è in grado di mantenere il proprio posizionamento anche in assenza del motore termico. L’impostazione del modello combina potenza elevata, ricarica rapidissima, autonomia adeguata alla categoria e un listino calibrato sulla clientela premium, con un’offerta di optional che racconta più del prezzo base il vero posizionamento commerciale dell’auto, collocata in un segmento dove il confronto naturale chiama in causa Porsche Taycan Turbo GT, Lucid Air Sapphire e la stessa Ferrari Luce.