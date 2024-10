Mercato auto, Medio Oriente leader degli acquisti in digitale

Nella quarta edizione del suo influente rapporto “Future of Automotive Mobility” si esplorano le tendenze attuali e future del settore automobilistico. Quest’anno si osservano i risultati di un ampio sondaggio condotto su oltre 16.000 persone in 25 paesi. Lo studio offre una panoramica approfondita su temi come la proprietà di auto, i veicoli elettrici, la guida autonoma e l’emergere di nuovi servizi. Emergono operazioni di acquisto e curiosità interessanti relative al 2024.

“La regione del Medio Oriente è all’avanguardia nel plasmare il futuro della mobilità”, ha dichiarato Alan Martinovich, Partner e Responsabile della divisione ‘Automotive per il Medio Oriente e l’India’ di Arthur D. Little, autore dello studio. “Il nostro rapporto evidenzia una forte propensione al passaggio ai veicoli elettrici, una positiva accoglienza delle tecnologie di guida autonoma e un crescente interesse per le transazioni digitali nel processo di acquisto delle auto. Questi insight sono fondamentali per i produttori e i decisori politici, che si trovano ad affrontare un mercato automobilistico in rapida evoluzione”.

I consumatori mediorientali manifestano una chiara preferenza per la proprietà di un’auto rispetto all’uso del trasporto pubblico. Lo studio rivela che i residenti del Medio Oriente percorrono distanze maggiori e accumulano un chilometraggio annuale superiore rispetto agli europei. In media, percorrono 32 km al giorno, il 50% in più rispetto agli abitanti dell’Europa, con una percorrenza annua di 18.000 km, il 38% in più rispetto al Vecchio Continente.

Nonostante la maggior parte dei veicoli attualmente in uso sia alimentata da motori a combustione interna, c’è un marcato interesse verso l’acquisto di auto elettriche, in particolare di veicoli ibridi plug-in (PHEV) e a batteria (BEV). Ci sono, infatti, costi di gestione più bassi, l’impatto ambientale ridotto e la crescente consapevolezza sul tema ambientale.

I consumatori del Medio Oriente sono decisamente più aperti all’adozione di veicoli dotati di un adeguato livello di guida autonoma rispetto a quelli di Europa, Asia nord-orientale e Stati Uniti. Paesi come l’Arabia Saudita mostrano un’accettazione tre volte superiore rispetto all’Europa.

Il digitale ha ormai conquistato il ruolo centrale nel processo di acquisto di auto in Medio Oriente. I consumatori, infatti, utilizzano internet per tutto, dalla ricerca del veicolo fino alla prenotazione dei test drive e alla conclusione dell’acquisto. Sebbene la propensione all’acquisto online sia tra le più alte al mondo, con il 53% degli intervistati, i concessionari continuano a svolgere un ruolo importante, con una media di 3,3 visite per ogni acquisto.