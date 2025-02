Mercato auto in Europa, l’ultimo report racconta un amore crescente per ibride e cinesi

Il settore automobilistico europeo continua a navigare in acque turbolente, con una domanda sempre più debole e dinamiche di mercato in continua evoluzione. A sostenere le vendite sono principalmente le auto ibride, uniche a registrare un incremento, e i modelli cinesi. Le elettriche, dopo anni di crescita, segnano invece una battuta d’arresto, mentre il titolo di auto più venduta passa dalla Tesla Model Y alla Dacia Sandero. Un segno evidente di un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, un messaggio evidente dai tempi che stiamo vivendo.

Secondo l’ultimo rapporto di Jato Dynamics, il 2024 si è chiuso con 12.909.741 immatricolazioni nei 28 Paesi dell’Ue, segnando un lieve aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il settore non ha ancora recuperato il terreno perso dalla pandemia del 2020, con un gap di circa 2,9 milioni di veicoli. Felipe Munoz, analista globale di Jato, sottolinea come diversi fattori abbiano influenzato questa crisi: dall’aumento dei costi delle vetture al diffondersi del lavoro da remoto, fino alla crescita di nuove alternative di mobilità e alla pressione sui redditi.

Il peso della Cina nel mercato automobilistico europeo è in costante aumento, sia per i marchi nativi che per i modelli prodotti nel paese asiatico e importati in Europa. Munoz evidenzia che le auto cinesi sono altamente competitive, ma resta da capire come le nuove tariffe doganali influenzeranno la loro espansione.

A livello globale, Toyota si conferma per il quinto anno consecutivo il più grande costruttore automobilistico per volumi di vendita, con 10,82 milioni di veicoli venduti, distanziando Volkswagen, ferma a 9,24 milioni. Sul mercato europeo, però, Volkswagen mantiene la leadership tra i singoli brand, seguita da Toyota, che nel 2024 ha superato BMW. Geely cresce e sorpassa Tesla, mentre BYD ha registrato più vendite di Alfa Romeo, con oltre 50.000 unità.

Per la prima volta dopo anni di espansione, le immatricolazioni di auto elettriche calano dell’1,2%, scendendo a 1.985.996 unità. La loro quota di mercato nell’UE si riduce dal 15,7% al 15,4%, segnando la prima inversione di tendenza dopo una crescita esponenziale dal 2019 al 2023. Volkswagen guida ancora la classifica delle vendite di elettriche, seguita da Tesla e Stellantis.

Le auto ibride vivono un momento d’oro. Le full hybrid sono passate dal 9,9% all’11,8% del mercato, mentre le plug-in hybrid sono leggermente calate dal 7,7% al 7,3%. Toyota si conferma regina del segmento, con 738.500 unità vendute su un totale di 1,52 milioni di ibride immatricolate, seguita dal gruppo Renault, in forte crescita (+49%).

Il segmento più amato dagli europei rimane quello dei SUV, che rappresentano il 54% delle immatricolazioni totali, con 6,92 milioni di unità vendute (+4%). I più richiesti sono i C-SUV (42% del segmento) e i B-SUV (36%), ma la crescita più significativa si registra nei SUV di lusso, che aumentano le immatricolazioni del 13%, raggiungendo 56.300 unità. In questa categoria, Volkswagen domina con quasi un quarto delle immatricolazioni, seguita da Stellantis e Hyundai-Kia.

Secondo Jato Dynamics, la situazione dovrebbe migliorare nel 2025, grazie al lancio di modelli elettrici più economici che potrebbero rendere questi veicoli più accessibili a un pubblico più ampio. Le ibride sembrano però destinate a mantenere un ruolo chiave nel settore, rappresentando una soluzione di compromesso per chi non è ancora pronto a passare all’elettrico.