Mercato auto in evoluzione: prezzi delle elettriche in calo, aumentano quelli delle termiche

I prezzi delle auto elettriche si stanno avvicinando sempre più a quelli delle auto termiche. Infatti, a causa della guerra dei prezzi in corso in Cina dall’inizio del 2023, oggi i modelli a zero emissioni sono leggermente più accessibili rispetto ai modelli con motore a combustione interna. Questo però in Cina, dato che altri mercati globali sono ancora lontani da questo traguardo.

Secondo JATO Dynamics, il prezzo medio dei veicoli elettrici è sceso del 25% dal 2018 e la differenza con i modelli termici si sta riducendo molto più rapidamente del previsto: negli Stati Uniti era del 50% nel 2021, del 33% nel 2022 e del 15% nel 2023, un’evoluzione che ci mostra che la parità di prezzo è più vicina che mai.

Auto elettriche e termiche stanno raggiungendo la parità di prezzo

Per quanto riguarda l’Europa, la situazione è un po’ più complicata. Nel 2024 la differenza era ancora del 22%. Questa situazione dovrebbe migliorare nel 2025 con l’arrivo di nuovi modelli accessibili come la BYD Atto 2, la Citroën ë-C3 Aircross, la Opel Frontera Electric e la Renault 4. Nel 2026 migliorerà ulteriormente con l’arrivo delle proposte entry-level del Gruppo Volkswagen, come la Cupra Raval, Skoda Epiq e la Volkswagen ID.2.

Nonostante tutto, il divario che separa la Cina dagli Stati Uniti e dall’Europa rimane enorme: nel primo semestre del 2023, le auto elettriche erano in media il 118% più costose negli Stati Uniti rispetto al paese asiatico, mentre in Europa la differenza era del 115%. Questo spiega l’enorme peso che le auto elettriche e ibride plug-in hanno raggiunto in Cina, dove rappresentano già circa la metà del volume delle vendite.

Secondo JATO Dynamics, quasi l’80% delle auto elettriche vendute in Cina durante il primo semestre del 2023 aveva un costo inferiore ai 40.000 euro. Inoltre, un terzo restava sotto la soglia dei 20.000 euro. Contrariamente al Vecchio Continente, molti produttori cinesi stanno orientando i loro nuovi modelli elettrici ad un pubblico più giovane.

La riduzione del divario tra elettriche e termiche non è dovuta esclusivamente al minor costo delle “green”, poiché i veicoli con motore a combustione interna stanno diventando sempre più costosi a causa di normative sulle emissioni più stringenti e dell’arrivo di nuove tecnologie. Tutto indica che questa tendenza aumenterà man mano che i prezzi delle batterie scenderanno e le normative ambientali diventeranno sempre più severe.