Mazda MX-5 2027, novità in arrivo: debutta la versione speciale Yakudo

La Mazda MX-5 si aggiorna per il model year 2027 restando fedele a una formula che ne ha decretato il successo da oltre 35 anni, ossia peso contenuto, motore aspirato, trazione posteriore e piacere di guida come elemento centrale dell’esperienza. Mazda Motor Europe ha anticipato le novità destinate al Vecchio Continente, dove la produzione della nuova model year è già partita a maggio 2026 per alcune versioni con guida a sinistra, mentre le varianti con guida a destra entreranno in linea da settembre.

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Mazda MX-5 2027, arriva il colore Zinc Green e la serie speciale Yakudo

La novità cromatica più rilevante è la tinta Zinc Green, presentata in anteprima al Karuizawa Fan Meeting in Giappone. Si tratta di una colorazione che richiama la tradizione delle tonalità verdi nella storia Mazda, attualizzandola con una sfumatura più moderna. La produzione europea con questa livrea partirà a ottobre, con arrivo sui mercati previsto a inizio 2027.

Accanto al nuovo colore debutta la versione speciale Yakudo, dedicata alla variante Soft Top. Questa si caratterizza per dettagli esterni argentati, pinze freno Brembo in tinta silver e interni rivestiti in Alcantara. Restano in gamma anche le interpretazioni Kazari, più orientata alla raffinatezza, e Homura, dal taglio sportivo.

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Proprio la Homura riceve interventi mirati, con cerchi RAYS da 16 pollici neri, freni Brembo con pinze rosse, ammortizzatori Bilstein specifici e barra duomi anteriore.

Aggiornato anche il quattro cilindri aspirato 1.5 Skyactiv-G, che eroga ora 136 CV e 155 Nm, con consumo combinato WLTP di 6,1 l/100 km ed emissioni di CO₂ a 139 g/km. Mazda ha affinato l’acustica del propulsore e introdotto di serie il Driver Attention Alert su tutti gli allestimenti.

Con oltre 1,2 milioni di esemplari venduti nel mondo, la piccola roadster giapponese continua a rappresentare un’eccezione in un mercato dominato da SUV ed elettrificazione, senza rivoluzioni ma con affinamenti coerenti alla sua identità.