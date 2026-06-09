A Dubai spunta una Bugatti EB110 quasi intatta: costa più di un palazzo

A Dubai, dove le iperboli automobilistiche sono prassi quotidiana, è riemerso qualcosa di genuinamente straordinario, ovvero una Bugatti EB110 GT del 1994 con solo 685 chilometri sul contachilometri. Si tratta di trent’anni di esistenza e, di fatto, nemmeno un weekend di utilizzo.

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Il prezzo è 4,6 milioni di dollari, quasi 4 milioni di euro, e per quanto la cifra faccia alzare un sopracciglio, il contesto la rende persino difendibile. Un unico proprietario dalla consegna, mai immatricolata, conservata in un ambiente a temperatura e umidità controllate per tutta la sua vita. Chiavi originali, set di valigie di fabbrica, kit degli attrezzi, cronologia completa dei tagliandi e documentazione integra. È il tipo di esemplare che i collezionisti più esigenti inseguono per decenni senza mai trovarlo in condizioni simili.

Ma il valore di questa vettura va molto oltre lo stato di conservazione. La EB110 GT rappresentava, nel 1993, un’audace dichiarazione ingegneristica che il resto del settore avrebbe impiegato anni ad assimilare. Telaio monoscocca in carbonio, motore V12 quadriturbo da 3,5 litri capace di 560 CV, trazione integrale, cambio manuale a sei marce. Tecnologia da hypercar quasi un decennio prima che la Veyron portasse il nome Bugatti nell’immaginario collettivo moderno. Lo 0-100 si consumava in 3,4 secondi, e siamo solamente nel 1994. La carrozzeria in alluminio e fibra di carbonio portava la firma di Marcello Gandini, che non aveva particolari problemi a produrre icone.

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La EB110 ha storicamente sofferto di un problema di percezione: arrivata nel momento sbagliato, con la casa madre che finì in bancarotta poco dopo, è rimasta per anni sottovalutata rispetto alla sua reale importanza storica. Oggi quella narrativa si sta correggendo, lentamente ma con decisione. Un esemplare come questo, immacolato, documentato, mai toccato dal mondo esterno, è il tipo di oggetto attorno a cui il mercato del collezionismo costruisce leggende.

Quel che è certo è che opportunità simili non si ripresentano. Chi la acquisterà probabilmente non la guiderà mai. Ed è esattamente per questo, paradossalmente, che vale ogni centesimo di quei 4,6 milioni.