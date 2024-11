Mazda potrebbe lavorare su una nuova berlina erede della Mazda6

La casa giapponese ha annunciato la cancellazione della Mazda6 dal mercato giapponese a inizio anno, escludendo un futuro modello con una piattaforma a trazione posteriore. Il passo indietro (forzato) della berlina Mazda sarebbe giunto, apparentemente, per sostituirla con grandi SUV equipaggiati con motori a sei cilindri in linea.

Tale spiegazione per la politica di Mazda, però, non ha del tutto convinto, visto che molti appassionati considerano i SUV un’alternativa poco affine per andare a coprire la clientela delle berline tradizionali. Anche se Mazda ha più volte dichiarato di non voler competere direttamente con i marchi di lusso tedeschi, c’è ancora una piccola speranza di un ritorno per una nuova Mazda6. Il ritorno sarebbe senz’altro apprezzato, e già sognato, da tanti appassionati.

Kohei Shibata, responsabile del Large Product Group in Mazda, ha recentemente espresso alla rivista australiana Drive un segnale di apertura a riguardo. Mazda potrebbe prendere in considerazione una berlina a trazione posteriore se la domanda nel mercato globale tornasse a crescere. “Personalmente, una berlina FR sarebbe un sogno,” ha commentato, aggiungendo che un ritorno a questo formato fosse legato a doppio filo con la disponibilità di clienti disposti a preferirla ai modelli SUV.

Il successo di berline come Toyota Corolla e Camry, a livello globale, pur in un panorama dominato dai SUV, mostra che la domanda persiste se la proposta è adeguata. Tuttavia, il fallimento di Kia spinge Mazda a valutare con cautela l’idea di una berlina con motore a sei cilindri e trazione posteriore, per evitare di replicare un progetto poco vincente.

Per ora, Mazda ha sempre visto la linea “Large Products” come un progetto destinato esclusivamente ai SUV, includendo modelli come CX-60, CX-70, CX-80 e CX-90. Opzioni come una grande berlina o una coupé sportiva, sognata in passato dallo stesso capo ingegnere Joachim Kunz, non sono mai state realmente considerate, visti i volumi di vendita poco promettenti. Molti stanno seguendo con attenzione ogni rendering e concept di nuove Mazda6 a trazione posteriore, ma restano pur sempre esercizi di stile.

L’unica vera novità è la EZ-6, una berlina sviluppata in collaborazione con Changan Mazda in Cina, basata sulla piattaforma della Shenlan SL03, un modello quindi focalizzato sul mercato cinese.