Lexus GX 2024, lancio previsto per l’inizio del prossimo anno

Gli statunitensi si scaldano le mani, la Lexus GX è pronta al suo debutto negli States. Il lancio è previsto per l’inizio del 2024 e avrà un prezzo di base di 64.250 dollari. Si tratta di un aumento non da poco rispetto al modello uscente, che invece costava circa quattromila dollari in meno. E c’è già chi vede tale aumento come una buona prospettiva per Toyota, che invece debutterà negli States con la sua nuova Land Cruiser in una fascia di prezzo intono ai 55 mila dollari.

I modelli in arrivo

Si arricchisce la scuderia della casa sudcoreana con questa nuova Lexus GX. Tra i modelli spicca il GX 550 Premium. che presenta unità di illuminazione a LED, pedane fisse e un portellone elettrico. Il SUV è inoltre dotato di tettuccio apribile, gancio di traino e ruote da 20 pollici. L’abitacolo propone sette posti ben equipaggiati. Il modello ha anche sedili anteriori riscaldati e ventilati avvolti in tappezzeria NuLuxe. La GX 550 Premium+ costa 69.250 dollari ed è dotata anche di fendinebbia a LED. Il volante in pelle è riscaldato, così come i sedili della seconda fila. C’è anche il caricabatterie per lo smartphone.

C’è poi la Lexus GX 550 Luxury che costa invece 77.250 dollari. Le ruote sono più grandi di due pollici e i sedili in pelle sono tutti dotati di riscaldamento. Il modello è inoltre dotato di battitacco illuminati e tendine parasole per la seconda fila. La versione Plus della Luxury invece arriva a ben 82.250 dollari. Esteticamente è la più elegante del gruppo e presenta pedane elettriche e un tetto panoramico in vetro. Nell’abitacolo spiccano inoltre il frigorifero e un sistema audio premium Mark Levinson con ben 21 altoparlanti.

Lexus GX, dai SUV al fuoristrada

Capitolo a parte poi per la variante Overtrail, il fuoristrada della serie GX. Gli interni sono a 5 posti e volante in pelle riscaldato. Il prezzo è di 69.250 dollari. L’auto è dotata di ruote da 18 pollici avvolte in pneumatici fuoristrada da 33 pollici. Presente anche il differenziale posteriore da controllare elettronicamente. Altri punti salienti includono la selezione multi-terreno e il controllo dell’assistenza in discesa. La versione Plus invece arriva a 77.250 dollari. Sostanzialmente è identica all’Overtrail base, ma si concentra di più sul lusso, come ad esempio sedili tutti in pelle riscaldata. Per quanto riguarda il motore dei due fuoristrada, abbiamo un V6 biturbo da 3,4 litri con 349 CV.

È collegato a un cambio automatico a dieci velocità e a un sistema di trazione integrale permanente con differenziale centrale bloccabile a slittamento limitato. Tale configurazione permette alla vettura di arrivare da 0 a 100 km orari in 6,5 secondi. La velocità massima raggiunta è invece di 282 km orari. E per l’elettrico? Nulla ancora da parte del Lexus GX, ma presto gli interessati potrebbero trovare un compromesso con la versione ibrida che dovrebbe arrivare proprio per fare concorrenza alla già citata Land Cruiser di Toyota.